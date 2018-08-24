一月份的时候，人们还在感叹直播答题“撒币”多么的红火，但没想到只过了一个月就凉了。同样的是，三月份两家直播平台获得了腾讯的投资，人们也大都认为直播行业将会更加红火的春天，不过时间推移到了八月，这些在美国或者香港上市的直播企业都没有拿出亮眼的成绩，也是让人十分唏嘘。



直播行业普遍要凉了 但业绩陌陌独好（图片来自于jiemian.com）

不过，这样的整体行业环境中，陌陌的财报就显得异常亮眼了。根据陌陌近期发布的财报显示，2018财年二季度陌陌获得净利润为1.4亿美元（8.94亿元人民币），同比增长90%，这也是陌陌连续第14个季度的盈利。今年6月的时候，陌陌还曾经公布他们的月活跃用户达到1.08亿人，同比增长18%，环比净增470万。

说起陌陌成功的原因，大部分的人都认为主要得益于社交。似乎在当下这个时代，各种平台的成功都可以和社交扯上关系。抖音的成功是因为在短视频平台中引入了完整的社交机制。陌陌原本就是一个社交平台转型做了视频直播，因此他自身原有的社交属性是不可能被剥离的。不过，这是否能够成为陌陌在视频直播下行期的时候业绩逆势飞扬，也是我们后面所要探讨的问题。

谈到现在陌陌旗下的社交业务，恐怕探探是一个不得不提的名字。这款软件恐怕对于大多数人来说并没有一个良好的印象，尤其是各种各样的短信轰炸。不过，数据不会骗人。今年第一季度的时候，陌陌花费了265万股的ADS及约6亿美元现金全资收购了探探。到了第二季度的财报中，探探就为陌陌贡献了479万美元，基本上已经赚回了之前收购的资金。

从去年开始，陌陌就在各大电影院和视频网站纷纷投放了广告。广告词非常简单：视频社交，就在陌陌。这样的广告词点出了陌陌未来主要的两个发展方向，那就是视频直播和社交。

如果想要做社交，那必然需要考虑方向问题：到底是做熟人社交还是做内容社交。无论是哪个方向，都已经有行业巨头占据了大片的市场份额，陌陌并没有什么施展拳脚的空间。令人意外的是，原本陌陌起家的陌生人社交最终被拾了起来，并且与视频直播相结合取得了不错的效果。收购探探自然就是社交中重要的一环。

陌陌公司联席总裁兼COO王力在接受采访时曾经提到，今年探探的重要目标是用户增长，而商业化不是他们的首要任务。探探相信通过产品和市场营销方面的努力，用户规模增长方面还有很大发展空间。与此同时，探探还致力于推出更多付费增值服务，以提升使用体验和匹配数量。

显然，陌陌的思路比较简单。探探的现有用户已经给他们带来了479万美元的利润，如果进一步的扩大用户基数，那么社交带给陌陌视频直播的赋能将会进一步的增大。单单只靠视频直播自然无法可持续发展，视频社交才是正道。

视频直播市场的不景气，与年初的上市潮不无关系。陌陌作为这些视频直播企业中唯一逆势而上的公司，自然有其过人之处。视频社交的战略是唐岩在思考了很长时间后作出的决定，他也收到了策略成功所带来的成果。陌陌的未来是否能够像现在一样逆势而上，也是值得大多数人期待的。

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