主机也搞“合约机”？微软在商业模式上的新颠覆

微软在本世代的主机大战中处于下风已经是定局了，但随着XPA、XGP等一系列服务的出台也在慢慢回转。从这些动作中，我们看出微软似乎一心想要打破主机游戏市场数十年来的固有模式，尤其是最近的一项政策。

据报道，微软正在考虑一项新的服务，该服务每月只需支付22美元，就可以获得Xbox Live金会员服务和XGP服务，并且得到一台Xbox One S主机，两年后该主机就可以免费送给用户。该服务也有对应Xbox One X的版本，价格是每月35美元。

看到这里大家可能一下就反应过来了，这不就是我们熟悉的“合约机”吗？难道微软的主机卖不掉开始半卖半送了？

答案当然不是这样，我们先来算一笔帐，这个合约机到底划不划算。以Xbox One X版本为例，该服务两年下来的总支出为840美元。而如果单独购买这些服务，Xbox One X的售价为500美元，Xbox Live金会员两年的服务费为120美元，XGP两年服务费为240美元，那么总支出就是860美元。



XGP

因此从总支出上看，这个打包服务只比单独售卖优惠了20美元，力度并不是很大，所以这肯定不是半卖半送。但是这项服务也有一个优势，那就是不用一次性支出500美元的购机费和按年结算的Xbox Live金会员费（金会员按月结算比按年结算贵一倍）。

这其实等于微软提供了一个为期两年的无息贷款，这对于兜里常年没有多少现金的美国人来说吸引力还是很大的。

但我们探讨这项服务并不单单是看到了它又多划算，而是它背后透露出的微软对游戏市场商业模式的新构想。

常年以来我们一直管微软、索尼、任天堂等叫游戏厂商，是以贩售游戏机硬件和软件为商业模式的公司，但“合约机”的概念是从哪来的？不是手机厂商，而是运营商，所以微软现在的行为其实更像是一个游戏运营商。

运营商是靠卖手机赚钱的吗？当然不是，我们去看看移动联通，它们的业务是什么？当然是话费啊。映射到微软身上，微软想要做的是什么就显而易见了，那就是不再局限于卖游戏的身份，而是要卖服务，各种订阅服务。

事实上，微软从推出XGP开始就在尝试这条路了，希望以这种游戏租赁服务逐渐取代数十年以来的游戏贩售商业模式。

当然有人会问这种不卖游戏只以低价打包出租的形式能赚钱吗？怎么看都像是亏本生意。但熟悉整个科技产业的人都能看出来，互联网经济发展到现在这个阶段，无数的案例都已经验证了这种商业模式。

当年iTunes如日中天的时候，Spotify出现时大家也都有这种疑问，这种一个月10美元订阅就能听数百万首歌的商业模式不得亏死吗？唱片公司愿意放弃唱片销量来和Spotify签这种合约吗？但现在来看，苹果自己都淡化了iTunes Music搞起了Apple Music订阅。

同样的情况也发生在Netflix身上，如今整个美国电视网都对这家公司感到害怕，整个好莱坞都给硅谷“跪下”了。

订阅租赁商业模式中的各种营收环节、机制都已经经过大数据和市场的验证，因此再怀疑微软这一套XGP能不能挣钱已经很没有必要了。事实上XGP推出后的这两年，Xbox部门的营收快速上涨也早就说明了问题。

现在我们需要判断的是，这套模式是否会在未来成为主流，就像现在Spotify模式已经将唱片市场挤到边缘一样，XGP模式也能将现在的游戏一份份卖的模式挤成“非主流”。笔者的观点是：会。

理由很简单，同样作为科技文化消费品，同样处于互联网大环境下，游戏没有理由成为图书、音乐、影视的意外，这种趋势不是游戏产业的，而是整个科技文化产业的。微软现在把自己定位成游戏运营商无疑是明智的，也是具有前瞻性的，这与微软本身就是科技巨头的视野紧密相关。

当然怀旧的玩家也别伤心，现在这种游戏贩售模式也不会彻底消失，毕竟唱片现在也还有得卖，甚至这两年黑胶的市场也在回暖，游戏碟也依然会有卖的，只是仅限于发烧友收藏用了。

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