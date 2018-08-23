太火了！锤子科技刚发app就被山寨了

8 月 20 日 晚，锤子科技在北京凯迪拉克中心(原五棵松体育馆)举行了新品发布会，除了新机，官方还发布了一款名叫“子弹短信”的即时通讯软件，锤子科技称其为"超高效率的即时通讯软件”。





据悉，在使用该款软件时，输入语音，系统将自动识别为文字，然后将语音和识别后的文字一起发送给对方，用户可自动选择听语音还是看文字，方便快捷，避免尴尬。新款APP一经上线就备受好评，刚上线2天就荣登Apple Store首位。

不过，树大招风，据网友反映，在安智市场出现了山寨版“子弹短信”APP，UI和名字一模一样，但下载后被会扣掉20元钱，还会自动给用户发骚扰短信。





对此，官方立即进行了声明，表示北京快如科技有限公司推出的“子弹短信”唯一官网是www.zidanduanxin.com，请大家一定认准官方网站和官方微博，谨防上当。



图片来自微博@笔点酷玩

子弹短信是锤子科技带来的重磅新服务之一，支持语音文字输入、语音支持调节进度、对话列表快捷回复，深受锤粉喜爱。作为一种新型的社交方式，已经成为了当下的新热点，你体验过了吗？感觉如何？

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