数字王国携手3Glasses构建VR产业链闭环

数字王国日前举行了2018战略发布会，宣布大中华区业务在视觉特效、虚拟现实、虚拟人和影视内容投资四大领域的部署，进一步巩固包含技术研发、内容制作、多渠道分发的“一站式“运营模式，建立面向消费级市场的全新虚拟世界——“绿洲”。

“绿洲”的概念来自于史蒂文·斯皮尔伯格执导的电影《头号玩家》，而数字王国正是为该片提供视觉预演、虚拟制作、动作捕捉以及视觉特效制作服务的公司。说起数字王国可能有些人没听说过，但由它制作视觉特效的那些影片大家一定耳熟能详，包括《第五元素》《泰坦尼克号》《复仇者联盟系列》《头号玩家》等。

数字王国董事会主席周永明在会上表示：“大中华区是数字王国全球部署的重要战略市场，并制定了长期投资计划和业务发展重点，分期进行积极部署并逐步完成既定目标。此次发布会以绿洲为题，意为数字王国打造虚拟新世界的商业宏图。伴随着5G的到来，数字王国有信心凭借自身优势与合作伙伴一同使'绿洲'所呈现的突破性娱乐体验变为现实。”

随着技术发展，VR/AR逐渐成为新兴媒介表达形式，沉浸、交互的特质为电影内容创作提供了更多可能性。继圣丹斯国际电影节展映作品《微观巨兽》之后，数字王国计划于不久后推出原创VR新作《山与海》，并由数字王国视效总监、副总裁兼大中华区影视剧视效业务负责人周逸夫先生作为导演主导该项目，为沉浸式娱乐消费体验提供更多优质内容选择。



数字王国“硬件+内容+渠道”VR产业链闭环

与此同时，数字王国宣布战略投资全球虚拟现实与混合现实行业老兵3Glasses。3Glasses将依托在VR领域的技术沉淀、硬件实力和内容平台，成为数字王国缔造“绿洲”的硬件入口及虚拟现实连接者。

3Glasses经过16年的行业深耕创造285项专利。在硬件研发领域，3Glasses发布了亚洲首款、全球第二款量产VR头盔，全球首款 2K屏超轻（ 246g）量产VR头盔，并成为微软首批MR头显合作伙伴。在商业模式上，3Glasses在2014年探索出体验点模式，以多元化的行业解决方案实现现金流健康。

周永明称赞3Glasses是一家富有经验的VR公司，专注且精进，持续打造出多款优秀的VR硬件产品。3Glasses CEO王洁表示，3Glasses做硬件、行业解决方案、开发者支撑服务、线下渠道的技术支持，却唯独不做内容，与数字王国的结合能够形成产业互补，具有“1+1>2”的效果。

数字王国还成立数字王国空间，致力于构建中国的虚拟现实内容分发平台，汇聚全球优秀内容，建立一个基于VR、AR、MR技术的全新数字乐园。

由此，数字王国的VR业务由此构建了一个覆盖“硬件+内容+渠道”的VR产业链闭环。作为世界顶级的视觉特效公司，数字王国在北美、大中华、印度等多地拥有研发和人才储备。

数字王国CEO谢安表示，数字王国拥有北美最大的动作捕捉摄影棚，计划于不久后引入大中华，技术设施升级加之数字王国对卓越技术和人才的把握，以及中、美、印三地办公室紧密协作的合作模式，将会为大中华区消费者带来前所未有的优质内容。

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