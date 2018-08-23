苹果新福利：iPhone换屏终于不用返厂了

iPhone维修一直是一件非常麻烦的事，我们一般需要把手机交给Apple授权服务提供商，然后授权店再把iPhone或者Mac邮寄给苹果官方售后，中间一般要耽误好几周的时间非常麻烦。根据9to5Mac最新消息，Apple与Simply Mac达成协议，在美国约30家商店提供官方iPhone维修服务。



Simply Mac

Simply Mac是全球最大的Apple授权服务提供商连锁店之一，但是苹果的一些硬件设备并不会在市面上销售，比如Touch ID模组或者Face ID Secure Enclave，还有苹果官方的屏幕一般也不会在线下销售，因此Simply Mac在维修的时候为了节省用户的时间没有返厂维修，而是采用了第三方的屏幕进行维修，Simply Mac这一行为使苹果非常不爽。不过目前双方已经达成初步协议，苹果同意提供原装硬件设备给Simply Mac，并且在大约30家Simply Mac商店中实施各种安全升级。





之前用户在Simply Mac维修屏幕，一般都是需要把手机返厂维修，才能换上原装的iPhone屏，但是中间会耽误好几周的时间，一些用户急需换屏的话也会允许Simply Mac使用非原装屏，这样的话一般2-3个小时就可以拿回手机非常方便。现在苹果和Simply Mac合作之后，既可以大幅节约维修时间，又可以保障维修iPhone使用的是原装硬件，维修iPhone变得非常方便。





苹果过多的干预维修行业也曾遭到美国许多企业的抨击，苹果终于开始和第三方维修企业合作，用户可以更方便的进行手机维修业务，再也不用把手机寄回苹果耽误好几天了。希望苹果也尽快和国内第三方维修企业合作，提高iPhone的维修效率。

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