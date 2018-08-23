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    谷歌被爆出时刻监控窃取用户位置信息

      [  中关村在线 原创  ]   作者：bianzhengkai   |  责编：王晔

        【 中关村在线新闻资讯】8月23日消息，据人民网报道，谷歌被爆出窃取用户位置信息，谷歌应用程序即便在隐私设置中关闭了位置信息记录，但其应用程序仍能继续记录该用户的位置，事件的爆出，引起了美国当局和民众的强烈不满。

    谷歌被爆出时刻监控窃取用户位置信息
    谷歌被爆出时刻监控窃取用户位置信息（图片来自于http://tech.ifeng.com/a/20180803/45099653_0.shtml）

           谷歌相关的应用程序在获取用户的位置信息时，会在应用界面跳出一个是否允许获取位置信息的询问框，在征得用户同意之后，谷歌才能记录用户的位置信息和活动轨迹。但在近日的美联社调查中显示，当用户选择关闭位置记录时，谷歌相关应用依然会自动记录用户的位置和活动范围。此次事件涉及的被侵犯用户多达20多亿人，其中包含大量安卓系统用户。

           近几年，谷歌为了提高自身盈利，在创新产品和服务中进行尝试，但却都不尽人意。从这年的报道中可以看出，谷歌的主要收入来源还是在广告方面。据美联社消息称，从2014年起，谷歌就证明了利用位置信息来进行广告宣传的有效性和实用性。在2017年，谷歌广告盈利达到954亿美元，比历年增涨了20%。

           由此看见利用个人信息的利润是如此之大，利用个人信息能更有效更全面的进行广告推广，能为商品寻找更合适的人群，但这么做无疑泄露了广大用户的隐私。前一段时间在我国发生的30亿用户被盗取的案件有同样的性质，如今移动互联网发展迅速，个人信息安全成了重中之重的问题，如何捍卫我们的自身权益，只能靠运营商和互联网公司负起他们应有的责任。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌被爆出时刻监控窃取用户位置信息 http://news.zol.com.cn/696/6965139.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/696/6965139.html report 1311     【 中关村在线新闻资讯】8月23日消息，据人民网报道，谷歌被爆出窃取用户位置信息，谷歌应用程序即便在隐私设置中关闭了位置信息记录，但其应用程序仍能继续记录该用户的位置，事件的爆出，引起了美国当局和民众的强烈不满。谷歌被爆出时刻监控窃取用...
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