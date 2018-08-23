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    骁龙855来袭，支持5G！下半年热闹了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：周广文

    移动平台在今年下半年将进入集体更新换代模式！苹果A12将在9月中旬与三款新机一同亮相，华为麒麟980也会在9月份的IFA大会上发布，并搭载在10月份推出的Mate 20上。麒麟980也是全球首款商用7nm工艺制程的手机Soc，而高通如今终于也放出消息：下一代移动平台即将来袭。


    图片来源：https://techviral.net/

    Qualcomm（高通）宣布：“即将推出的旗舰移动平台将采用7nm工艺制程的手机Soc”，与麒麟980相同。同时，高通明确表示将在新的旗舰移动平台上搭配骁龙 X50 5G调制解调器。


    图片来源：https://www.gizmochina.com/

    网络中传闻新移动平台将命名为“骁龙855”，也就是说搭载骁龙855的手机将支持5G网络。这也让我们对年底发布的新机有了更多期待。高通方面也表示，目前已经向多家OEM厂商出样新旗舰移动平台。


    图片来源：https://www.arabianbusiness.com/

    可以想见我们在明年年初即可见到多款搭载骁龙855的新机，而且它们也将是进入5G时代的第一批移动设备。我国的5G网络部署大致会在2020年初步完成，明年打算入手新机的朋友们在不久之后就可以享受5G网络带来的飞跃式体验了。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：骁龙855来袭，支持5G！下半年热闹了http://news.zol.com.cn/696/6965129.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/696/6965129.html report 898 移动平台在今年下半年将进入集体更新换代模式！苹果A12将在9月中旬与三款新机一同亮相，华为麒麟980也会在9月份的IFA大会上发布，并搭载在10月份推出的Mate 20上。麒麟980也是全球首款商用7nm工艺制程的手机Soc，而高通如今终于也放出消息：下一代移动平台即将来袭。图片...
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