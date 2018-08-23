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    诺基亚7 Plus终于也能更新安卓9.0了！

      [  中关村在线 原创  ]   作者：刘彦

    Android Pie发布已经有一段时间了，国内的一加6已经率先适配，小米和华为的适配工作也都已经提上日程。而诺基亚之前承诺，所有的诺基亚手机都将适配Android Pie。诺基亚中端手机诺基亚7 Plus搭载了高通660芯片，4 GB内存和3800 mAh的电池，目前已经可以更新到Android Pie Beta 4。

    诺基亚7 Plus将在下个月推出稳定的Android Pie
    诺基亚7 Plus

    近日，HMD Global的首席产品官Juho Sarvikas证实诺基亚7 Plus将在下个月获得稳定的Android Pie版本。根据Android Central的消息，其他诺基亚品牌智能手机将在诺基亚7 Plus之后的可以升级到Android 9 Pie，最有可能的产品就是诺基亚8和诺基亚8 Sirocco。

    诺基亚7 Plus将在下个月推出稳定的Android Pie
    诺基亚7 Plus

    虽然看到HMD Global通过软件更新不同的诺基亚产品，但是HMD Global又将推迟发布官方解锁工具。对于想ROOT的用户可能不是一个好消息，同时HMD Global发布公告，如果您想解锁设备，一定要禁用自动更新，不要下载安全修补工具。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：诺基亚7 Plus终于也能更新安卓9.0了！http://news.zol.com.cn/696/6965119.html

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