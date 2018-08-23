谷歌Pixel 3提前开箱！这个刘海有点夸张

谷歌Pixel 3虽然还没发布，但是真机已经被完全曝光过了，最近俄罗斯科技博主在Rozetked上直接发布了Pixel 3的开箱照片，对于这款还没有正式发布的产品，已经没有什么值得期待的了。



Pixel 3的开箱照片（来源：rozetked.me）

开箱照中可以看到谷歌Pixel 3附送了一堆配件，包括耳机、充电器、数据线、USB-C转3.5mm耳机转换器和Micro USB转type-C接头。



谷歌Pixel 3（来源：rozetked.me）



谷歌Pixel 3



谷歌Pixel 3



谷歌Pixel 3

从开机照中可以看到硕大的刘海，比市面上所有的刘海都要更宽一些。国内手机厂商都在不断缩减刘海的尺寸，现在国内最新发布的都是水滴屏，占用屏幕空间更小。而Pixel 3将要发布更宽的刘海屏手机，还好这款手机依旧不会在国内发售。





谷歌Pixel 3

配置方面谷歌Pixel 3会采用骁龙845处理器，运行Android9.0系统，屏幕分辨率为1440 x 2960。背面依旧采用单摄，但是通过谷歌的算法优化，这颗单摄将会像Pixel 2一样强大。通过算法支持人像模式，Pixel 2 XL的人像模式已经非常优秀，可以实现和国内许多双摄手机一样的背景虚化效果，甚至比有些双摄手机拍照还要更好一些，这次Pixel 3 XL的拍摄样张已在Instagram用户Khoroshev的帐户上发布。



Pixel 3 XL样本照片

























谷歌Pixel 3同样支持无线充电，Khoroshev在Twitter上发布了这个无线充电视频：





无线充电

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