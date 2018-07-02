一加6琥珀红惊艳亮相！3599元买么？

一加自去年推出5和5T以来， 虽然性价比照例领先，但在许多网友看来外观上还是难免有违品牌「不将就」的信条。好在厂方听到了用户的呼声。在今年新品的外型上做了更多的变化。今日上午10点，一加6全新配色琥珀红正式亮相。



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一加 6 的后壳由金属换成了今年大流行的玻璃，而官方又分别将其做成了几种不同的质感。新配色从外观来看，整体机身晶莹剔透，背部有一个闪亮的银色点缀logo，让人眼前一亮。值得一提的是，新配色只有8+128GB一个版本，售价3599元。于7月9日正式发售。



图片来自微博@一加手机

看到新配色后，网友直呼这下一加终于可以拼颜值了！目前一加6共有四种配色，分别为墨岩黑、亮瓷黑、月牙白、琥珀红，除此之外还有一款复仇者联盟限量版。配置方面搭载骁龙845处理器，2000万+1600万 高清双摄。官方表示在5月份推出的一加 6黑色版本在22天内销售了100万套。

不知道新配色销售会如何呢？你会为此买单吗？

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