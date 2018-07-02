苹果终于想通了！或为中国推出双卡双待

iPhone不支持双卡双待一直是国内用户的一大痛点，同时这也是部分用户不选择它的一个主要原因。而近期有外媒报道，今年苹果将为中国大陆用户“特制”双卡双待版的新一代iPhone！



近日的最新消息表示，苹果国际上将会推出SIM卡+eSIM卡iPhone，但这项设计在国内会“入乡随俗”的变为双卡双待。eSIM卡之前已在iPad以及Apple Watch上广泛应用，技术层面并不是问题，此次“定制设计”可以理解为苹果对于三大运营商利益的妥协。



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根据分析师郭明池的消息，今年新一代iPhone将会分为3款：LCD屏廉价版、5.8寸版、6.5寸Plus版。同时6.5寸版的电池容量有望突破3000mAh，解决果粉诟病已久的续航问题。



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如以上消息确认属实，那么对于国内用户真心算是一个不错的消息，很多人不论出于套餐搭配还是其他原因都拥有双号码，也无法携号转网。之前苹果一直采用单SIM卡设计，确实让此类用户爱不起来。



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需要注意的是，届时大家一定要买国行版本，毕竟这回咱们跟港版美版不一样！最后问一下大家，iPhone真出双卡双待了，你会买吗？

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