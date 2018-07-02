你贡献了多少？余额宝规模达1.86万亿元

最近天弘基金发布最新公告：余额宝规模突破1.8万亿元人民币！近几年无论是未成年的孩子还是家长们，都学会了熟练用支付宝付款，因此余额宝的用户也逐年增加。余额宝无论提现还是充值都很方便，而且还有比银行更高的利率约为4.5%，因此更是吸引了一大批年轻用户，大多数年轻人的第一次“理财”可能就是存进余额宝。



余额宝

根据最新的《中国基金报》统计，余额宝日前有6支货币基金，截止2018年6月，合计规模达到18602亿元，比去年余额宝的2800多亿元增加了近18％！余额宝相当于是活期存款，随时可以取现，对比2017年年底其他银行的活期存款的情况，可以清晰的看出余额宝的实力，截止2017年底，中国银行接近1.8万亿元，招商银行9700多亿元，交通银行6500多亿元。



各银行2017年年报

其实在去年蚂蚁金服理财类业务交易规模就已经在快速成长了，结合易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2017年第4季度》数据显示，支付宝继续跑赢行业增速，以54.26%占据移动支付市场头名，而腾讯金融占比达到38.15%，两家企业市场份额加和达92.41%！





易观数据



支付宝和微信

现在的年轻人也更加重视理财，哪怕是余额宝这种傻瓜式存款，至少也有比放在银行更高的年利率。余额宝一般可以维持在4%多一点，而银行的活期存款一般仅在0.35%左右。因此更多的年轻人更倾向于把钱存进余额宝，几乎没有风险。



余额宝

你现在存钱一般会选择余额宝还是存银行？





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