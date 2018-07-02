微信支付宝支付大变样！对大多数人影响不大

在十年前甚至是五年前，钱包仍然是我们日常出行最不可或缺的存在，离开了钱包的我们甚至可以说是寸步难行。随着科学技术的飞速发展，如今的钱包早已经有了新的替代品，而它就是手机，再详细一点的话就是移动支付。移动支付其实就是运用手机去支付，现在大到酒店、商场，小到小卖部和路边摊，只需要一部手机就可以轻松付款，而且这种付款方式在便利的同时还一定程度上提高了财物的安全性。





当然，提及移动支付，当下最流行的就是支付宝和微信支付，这两种不同的支付方式在大街小巷随处可见，只需要扫一扫二维码就能够轻松完成支付。然而，随着移动支付的发展越来越迅速，它也引起了央行的重视，而央行也对微信和支付宝做出了一些相应的改变。在去年的8月份央行就发表了一份通知，而通知中也声明了自2018年的6月30日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务将会全部通过网联平台去处理。

相信说到这里，很多人对此会表示不解，但是这项决策只不过是有利于央行方面对第三方支付行业的监管而已。而且这个网联还可以有效地防止一些像洗钱和诈骗的不正当行为，对大多数人来说也是非常有利的。除此之外，网联的成立对于汇总用户在支付宝上的支付清算数据也有着非常大的益处，更加有利于央行对数据的掌握。

在此之前，支付宝和微信支付的上线存在着一定的纰漏和弊端，很多人因为这些就肆无忌惮地去做一些类似洗钱、偷税和漏税的不正当行为，而且由于央行方面不能够及时得知这些信息导致了这些行为不能够得到有效的控制。网联的出现让人们看到了国家对第三方支付行业的监管和改变，更加有利于大多数的消费者，能够让人们在一种安全可靠的环境下去进行移动支付，也更好地去享受移动支付所带给我们的便捷。

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