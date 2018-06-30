着急上市的拼多多：300亿美元的估值

上周，拼多多正式向美国SEC提交了招股说明书，意味着才成立三年的拼多多正式开启了其IPO之路。

招股书公示之后，拼多多内部一些秘密也被暴晒在阳光之下。有意思的是，就在拼多多共同公布招股书的同时，还宣布百度前总裁陆奇加盟拼多多，正式出任独立董事以及薪酬委员会主席。

至于陆奇会不会参与到拼多多的日常管理现在还是一个谜，但是陆奇的光环加持下，拼多多无疑会受到更多的关注，不管是好的坏的。在我看来，路奇加盟更多是噱头，这能很值得关注的是拼多多为什么这么着急上市，以及它的300亿美元估值有多少水分。



着急上市的拼多多（图片来自http://www.sohu.com/a/235777053_118680）

拼多多两个约时间估值翻了一番

今年4月份，拼多多完成新一轮融资，有腾讯领投，红杉跟投，资金规模在30亿美金左右，估值接近150亿美金。

到6月底，拼多多递交招股书之后，就已经有媒体爆出，本次拼多多的估值将达到300亿美元。

这300亿美元的估值底气何来？主要是得益于拼多多的爆发式增长。如拼多多2017年初的月GMV才20多亿。到了今年3月份其GMV即将达到400亿元。目前根据拼多多公布的数据显示，2017年和2018年第一季度GMV分别为1412亿元人民币和662亿元人民币（约合106亿美元）。

凭此，拼多多成了仅次于淘宝和京东的中国第三大电商。相比之下，京东GMV过千亿用10年时间；淘宝则用了5年，而拼多多仅仅是两年零三个月。

用户数量上，拼多多公布数据显示。截至2017年12月31日和2018年3月31日的12个月时间里，拼多多平台上的活跃买家人数分别达到了2.45亿人和2.95亿人。在截至2017年12月31日和2018年3月31日的12个月时间里，拼多多移动应用的月度平均用户人数分别为6500万人和1.03亿人。

仅从以上数据上看，300亿美元对于拼多多来讲应该是合理的。2014年5月，京东上市时市值也在300亿美元上下，当时京东拥有3580万活跃用户、2570万种商品（SKU）、订单总量达到2.117亿。

拼多多跑步上市的目的

拼多多成立仅仅才3年多时间，如此迅速上市很是让人捉摸不透。作为对比的是淘宝，和京东都是创立10年或8年后。

从拼多多公布的招股书显示，他们选择在此期间火速上市主要考录到了两个方面：

第一个方面是，拼多多已经有旅客清晰地盈利模式。招股书显示，自2017年4月份上线广告系统之后，新的营收模式推动拼多多平台收入实现呈几何数增长。截至2017年3月31日的3个月内，拼多多实现营收3700万人民币，2018年同期则增至13.85亿元人民币，增长37倍。

另一个方面是，拼多多目前跟腾讯签订了五年的合作框架。当腾讯运用微信的影响力限制经对手分享诱导消费性内容时，拼多多却在微信上大行其道。不仅如此，微信还向拼多多开放了钱包流量接口，拼多多可以获得更多流量，并且微信支付也已经对拼多多开放。

上述合作的期限是五年，也就说五年之后拼多多跟腾讯是什么关系很不好说，不如接着东风就把上市的事给办了，而且借着腾讯，拼多多还有更多的故事可以讲给华尔街投行。不仅如此用户数方面拼多多活跃用户都一直处在增长阶段。

以上仅仅是拼多多愿意让大家看到的，拼多多跑步上市们更多的是自己转型以及提升产业链的需求。

拼多多已经是当前“消费降级”的代表，即拼多多在微信生态盘活了那些之前从来不会在京东或者是很少在淘宝买东西的用户的市场。而这些用户大多集中的三四线城市。

“低价/拼团/省钱”是拼多多最显著的标签，但是拼多多也在面临升级的压力。当前拼多多所覆盖的品类也已经从生鲜扩展到3C、母婴、服饰等等。显然用户对这些产品要求早已经脱离了低价这一个诉求。

另外，靠低价吸引来的用户，如果不提供更具价值的商品以及服务，也将会面临流失的风险，当这些从来不会在京东或者是很少在淘宝买东西的用户被拼多多养成网购习惯之后，则会向着阿里和京东这些平台转移。

除了这些，拼多多跟微信平台的捆绑也并不是牢固一万年。当拼多多活跃小程序以及电商屏障的作用逐渐衰弱时，拼多多将会失去这一重量级流量入口。

最后就是，拼多多的急速成长也引来了竞争对手的围堵。目前淘宝“特价版”以及“京东拼购”都是专门为拼多多量身定制。可以说，拼多多如果不在自己风头正盛的时候上市，可能就没有机会了。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：着急上市的拼多多：300亿美元的估值http://news.zol.com.cn/692/6925470.html