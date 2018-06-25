MMORPG已成弱势 《逆水寒》救不了市场

最近网易的MMORPG游戏《逆水寒》测试的消息在游戏全铺天盖地，似乎是一件很盛大的事。话说每天都有新游戏，为何这款游戏吸引了这么多关注？



笔者看来，首先是国产情怀加持，国内网游玩家似乎对武侠仙侠之类的故事很感兴趣，这次《逆水寒》画面看上去也还不错，让一些玩家觉得国产厉害了。

但事实上，自称老玩家的笔者看来，这游戏的画面也就国际二流水准，优化也不怎么样，国内网游玩家还是接触游戏面太窄，才会觉得这画面很强。加上国产情怀，自然又会不少自来水。

其次是MMORPG的类型现在在市场上逐渐式微，产品也越来越少，除了《魔兽世界》《最终幻想14》《激战2》和国内的 《剑网3》，基本很难再看到活得不错的MMORPG了。

加上国内代理商基于市场考虑，也不再引进代理这类游戏，所以玩家想玩到新鲜的MMORPG已经是很难的事了。现在《逆水寒》来了，又有了鲜肉可尝，热衷这类游戏的玩家自然趋之若鹜，不管如何先试试再说。



《逆水寒》官网

最后就是网易一贯的营销手段，不得不说网易很会宣传推广，不管是水军还是自来水都能被很好地利用起来。我们会发现现在网上还有很多骂这游戏的，但其实这些也算是宣传了。

至于《逆水寒》最终会怎么样，笔者并不看好。主要还是因为市场环境，仍在坚持MMORPG的老炮已经没多少了，现在的主流玩家更乐意选择短平快的游戏。

由于玩家人数少，想要游戏赚钱，传统的吃人数红利的方法肯定不行了，因此《逆水寒》中势必有大量“氪金”要素，而这将加速游戏内容的消耗，然后口碑崩盘。

所以，在这种市场环境下出这么一款游戏，只能说很不合时宜。

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