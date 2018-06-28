Surface Phone手机又曝光 微软还不死心

关于微软的Surface Phone手机开发计划，坊间的传闻一直没有断过，总是在人们就要忘记这回事儿时出现，提醒微软还有这么个东西。

据悉，这款内部代号为Andromeda的手机又有了新的消息。微软内部文件显示，这是一种新的便携式Surface设备外形，它将创新的硬件和软件体验融合在一起，创造出真正的个性化和多功能计算机体验。

显然微软是在尝试模糊PC和移动设备之间的界限，它既是Surface那样具有完整功能的微型电脑，也是一部手机。



Andromeda

我们都知道微软在移动领域栽了大跟头，Windows 10 Mobile系统也已经宣布被雪藏，看上去微软已经放弃了移动市场，但现在看来并不是这样。

Andromeda表达了微软对移动市场还没有死心，但是单纯的手机已无立足之地，因此微软决定再次搞整合，一种兼容性的设备。

只是历史告诉我们，微软的兼容性设备基本都失败了，这种杂交产品往往看上去很好，但实际上体验却很微妙，这是我们的经验告诉我们的，微软是否有把握这次成功还很难说。

笔者认为，科技产业的前景并不在手机上，甚至手机已经走向尾声，微软完全没有必要对这个领域恋恋不忘，放手去做更有前景的产品会更好，比如AR以及嵌入式系统产品。

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