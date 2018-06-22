Steam的促销背后 可能引起众叛亲离

今天是Steam游戏平台夏促的第一天，玩家们都疯狂了，因为平台上数万款游戏都参与了打折，终于可以买买买了。然而在打折促销的背后，厂商撤离Steam平台的阴霾也笼罩在上空。



相信最近不少人人都听说了，不少有实力的大厂都有离开Steam平台打算，这其中包括了贝塞斯达和R星，至于育碧则一直在用打折的方式将玩家吸引到自家的Uplay平台。

前段时间宣布PC版《使命召唤》新作将由暴雪战网平台独占的动视，也在变相尝试脱离Steam，看来去年《命运2》在战网的成绩不错，加深了其离开的决心。

算上几年前就离开的EA，如此多的游戏大厂有了离开Steam的打算不得不让平台感到忧虑。那么为什么这些大厂想要离开Steam自己干呢？



Steam

首先当然是平台抽成，在Steam平台每销售一款游戏，都需要将收入的30%交给Steam作为提成费用，这也是Steam的主要收入来源。

作为第三方厂商显然不希望这样白白送钱给人，当然在主机平台上也需要缴纳30%的权利金，但是Steam上的游戏销量并不多，远远不如主机平台，甚至只是零头。因此主机平台是得罪不起的，那只能拿Steam开刀了。

厂商自己搭建平台可以省下这部分费用，甚至拿出那打折让利给玩家也是好的，何必要送给别人呢？

其次就是打折活动频繁让收入低下，比如《GTA5》在Steam上的销量占总销量的10%，但收入却只有2%。

大家不要以为厂商愿意打折，Steam的打折是变相强制性的，如果不参与打折，那么就无法获得应有的资源，很多时候厂商都是被迫的。

这些原因加速了有实力的大厂离开Steam的步伐，这些大厂的作品有足够的号召力让玩家追着游戏走，而不被平台束缚。动视有《使命召唤》、贝塞斯达有《上古卷轴》、R星有《GTA》、育碧有《刺客信条》，这些游戏即使脱离Steam，玩家该买还是得买。

所以Steam是时候好好想想策略了，这几年的快速发展让G胖躺着数钱已经有些膨胀了，没有了核心大厂的支持，Steam就将变成独立游戏的专属平台，这种情况也不算妙。

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