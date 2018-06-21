Instagram月活达10亿 发布长视频平台很奇怪

图片社交平台Instagram宣布月活跃用户数突破10亿，去年9月份时这个数字还是只有8亿，日活跃用户数5亿，这几个月来的增速对于这样一个老牌的成熟服务来说也是很惊人了。

Instagram是Facebook旗下的以图片分享为核心的社交应用，相比较来说，将其看作微信朋友会更容易理解一些。

不过Instagram属于公共社交，而不是微信那样的私密社交，因此在这一点上又可以理解成微博。很多明星都拥有自己的Instagram帐号，分享自己生活中的图片，这也是Instagram一直有很高人气的原因。



Instagram

有意思的是，这一次除了公布月活跃用户数突破10亿，Instagram还发布了一个长视频平台IGTV，这与Instagram的定位颇为不同。

Instagram一直是一个短平快的“快社交”服务，内容均是简短、简洁的风格，而IGTV却是一个主打长视频的创作平台，显然会比Instagram慢很多。

这就很难理解了，我们知道微博上也有梨视频这样的内容，但是也是短视频平台，与微博的整个节奏是契合的。Instagram的用户对于长视频的接受度会如何，笔者并不看好。

Youtube在长视频方面几乎处于垄断地位，IGTV想要依托10亿Instagram用户来获得市场难度很大，因为这10亿Instagram用户很多同时也是Youtube用户，并不会因此而倾向IGTV。

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