这一周本应该是一段波澜不惊的日子，人们的目光也都集中在俄罗斯的绿茵场上。然而，5G似乎在本周非常的抢镜。无论是诺基亚与腾讯合作成立5G实验室，还是百度与中国联通共同发起“5G+AI联合实验室”，这些动作似乎都在预示着，5G距离我们越来越近了。



经过两年“炒作”之后，5G终于快来了（图片来自于ifeng.com）

根据本次签署的框架协议，诺基亚与腾讯将分别发挥各自优势所长，在双方联合实验室内搭建起5G端到端实验环境，并部署游戏Cloud Gaming、车联网C-V2X、5G边缘计算（MEC）等典型应用系统及服务。

除此之外，双方还将在面向5G网络的人工智能、网络智能和自动化管理等领域开展合作，在共识基础上适时推动相关国际标准和开源生态领域的发展，并在面向交通、金融、能源、智能制造、游戏娱乐等行业领域的5G应用方面开展合作研究。

诺基亚算得上是5G技术在全球的领导者，他们的一举一动似乎也预示着5G的发展状况。腾讯公司在新技术领域一直不吝惜投入大量的资金来进行研发，之前的人工智能实验室就彰显了腾讯在这方面的努力。

百度选择的是一条完全不同的路。和技术供应商相比，他们更加信任通信运营商。所以不知道是不是巧合，百度也选择了在这周召开的2018世界移动大会上官宣他们与中国联通的合作。

由于AI在百度集团内部的重要地位，因此他们与联通的合作自然也不会落下AI。目前，百度和中国联通已经围绕5G网络进行一系列相关实验，同时还在研究面向百度、中国联通以及第三方的创新业务产品，并向市场推广，实现业务产品的落地应用和商业运营。

从腾讯和百度这两家国内互联网巨头的动作不难看出，5G技术是未来大型互联网公司布局的重点，谁能够率先获得5G技术的主导权，谁就能在行业里占据巨大的优势。百度和腾讯自然都不会错过这样的机会，毕竟人工智能技术已经让他们尝到了甜头。

除了百度和腾讯之外，华为公司算是最早在5G技术方面进行布局的国内厂商之一。值得一提的是，今年4月份的时候，华为5G NR产品已顺利通过欧盟专业认证机构TüV南德意志集团的认证，获得全球首张5G产品CE-TEC（欧盟无线设备指令型式认证）证书。这意味着华为5G产品正式获得市场商用许可。

未来的科技行业将会迈入5G时代已经是整个行业的一个共识，谁先抓住这个时代发展的命脉，对于企业来说尤为的关键。百度和腾讯都已经出手，而阿里巴巴什么时候走出5G的第一步就显得非常引人关注。无论如何，5G技术离我们的生活真的是越来越近了。

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