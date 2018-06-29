游戏市场是一块相当大的蛋糕，现在谷歌也希望能够在这个盘子中分上一杯羹，而它的目标则放在的云游戏的身上。

在三月的游戏开发者大会上，谷歌展示了自家的“雪人”云游戏平台，并与家游戏巨头评估该平台是否能得到游戏公司的支持。

云游戏是否能够成为未来游戏的方向，这其实很值得思考，因为这意味着未来的游戏市场格局将发生巨大变化。当然面临的阻力也不会小。

首先是网络压力，云游戏需要将输出和输入操作都经由网络传输，而对于游戏这种对反馈及时性要求极高的产品，网络质量是至关重要的。一般来说，游戏操作低于30帧就会让玩家感到不适，而现在大部分地区的网络根本做不到这一点。



谷歌

其次是，云游戏是对当前游戏贩售形式的一种挑战。游戏如今主要还是采取按份销售的形式，这涉及到游戏厂商、分销商、零售商等一系列商业链条，想要打破这个规则势必遇到极大的阻力。

再次是硬件商的压力，我们知道如今不管是电脑还是游戏机，其高端配置主要还是为了游戏服务，这意味着如今的游戏形式是硬件商的重要市场。而云游戏不再要求玩家配备高性能游戏设备，这对硬件商的利益造成了极大威胁。

最后，云游戏不是一个新的概念了，早在上世纪90年代IBM就曾考虑过这种方案，但最后还是失败了。云游戏的概念虽然听上去很好，但也并非有其必要性，很可能最终只是一种概念而已。

当然，作为御三家之一的微软一直对云游戏很感兴趣，而且他们自家的云计算也很强，所以云游戏最后发展如何，与其看谷歌的，还不如看看微软能搞出什么名堂。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌要搞云游戏 这事儿靠不靠谱？http://news.zol.com.cn/692/6924720.html