【 中关村在线新闻资讯】6月29日消息，今天上午在五棵松时代美术馆，滴滴专车举行了品牌服务升级发布会。在这次发布会上，滴滴专车正式更名为礼橙专车，并发布了全新的品牌标识。除了滴滴主APP入口之外，礼橙专车还将开发独立APP，为核心高频用户提供更为便捷的出行选择。



滴滴专车宣布进行品牌升级：正式更名礼橙专车

滴滴方面表示，专车品牌因消费者而升级。过去1年多时间，滴滴对专车产品和服务体系进行了重构和升级，提升用户出行体验。希望通过此次品牌升级在用户心中建立更为鲜明的印象，同时持续升级服务，为用户提供一个了解自己，专属自己的出行品牌，并成为专车行业的代名词。

滴滴品质出行事业群负责人付强介绍，“礼”是专车服务最核心的要素，代表最好的礼遇； “橙”与滴滴的桔子形象同属水果系，传递了健康和活力的品牌形象。此外，“礼橙”谐音“里程”，寓意“礼遇每一段里程”。而礼橙专车的新logo则是一个带着领结的服务者形象，它代表专车的服务基因以及品牌的美好愿景。

2017年，滴滴确立了“专车决胜”目标，在业内率先推行了认证司机模式，规范了专车服务流程，对司机进行了全方位培训，树立了专车行业服务新标杆。2018年，礼橙的使命是从“专车决胜”升级到“专车优胜”，即实现规模、产品、服务、品牌等全方位领先。

此次品牌升级之后，礼橙专车的服务将也随之升级，专注儿童出行的宝贝专车2.0升级版、增设餐厅等位服务的美味专车将陆续上线。继无障碍专车之后，礼橙还将推出导盲犬专车帮助视障群体顺利出行，延展滴滴产品的公益属性。



为了保障用户体验，礼橙专车成立了独立客服热线，提供24小时中英文服务。并且还将在原有的专车服务标准“黄金八项”的基础上，打造更贴心、更细致的个性化服务，譬如提供更多的出行服务装备：一次性雨衣、空气净化器、按摩椅等。此外，礼橙联合招商银行发布的联名信用卡也即将面世，为用户提供多重优惠权益以及多样化的金融产品服务。



滴滴出行CEO程维表示，中国未来的出行不能仅仅是因为便捷、因为便宜而被全世界所了解，我们的出行被全世界尊敬，一定会是因为我们的服务。除了专车之外，滴滴已上线了“五星级服务”的豪华车；快车优享也推行了 “行程中不打扰”等六大服务准则；“滴滴代驾”则凭借专业服务成为广大车主的首选。未来，提升服务标准，持续为用户创造价值，将成为滴滴一以贯之的核心目标。



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：滴滴专车宣布进行品牌升级：正式更名礼橙专车http://news.zol.com.cn/692/6924711.html