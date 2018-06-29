三星S10曝光！首款搭载5G技术的手机

三星宣布将于8月9日发布三星Note 9，但是如果你喜欢更大的屏幕，那么明年即将发布的三星 S10 Plus可能更值得等待。这次三星Galaxy S10 Plus可能是一款比Note系列更大的手机，根据贝尔的一份新报告表明，三星计划推出一款6.44英寸大屏幕的S10 Plus。 而三星Note 9的屏幕大小和Note 8一致大概为6.3英寸。



三星S10渲染图（来源：t3.com）

至于三星Galaxy S10的发售时间，很有可能在2019年3月初或者2月底，或者在巴塞罗那举办的年度移动世界大会上。而三星Galaxy S10最大的亮点可能是支持5G网络连接！



三星Galaxy S10

据外媒报道，三星Galaxy S10可以让你拥有前所未有的上网速度，推特用户Ice Universe也泄露了关于Galaxy S10的5G技术，而高通和三星最近宣布了一项“战略合作关系”协议，其中特别提到“向5G过渡”。虽然到19年5G技术还不会大规模商业化应用，但是不妨碍三星Galaxy S10将支持5G作为一个“亮点”进行宣传。



三星S10可能搭载5G技术（来源：t3.com）

5G的大规模商用或许没有我们想象的那么遥远，在2020年前后应该会实现大规模商用。而现在芬兰运营商Elisa表示率先在两个城市Tampere和Tallinn中启动了全球第一张商用5G网络，并开始向民众推销5G套餐。



全球第一张5G网商用

除了可能搭载5G技术，三星S10的屏幕会更加细腻，据Ice Universe透露可能会超过600 ppi。三星S10依旧会使用高通855和下一代三星Exynos芯片两种处理器，同时会迎来AI的升级，会搭载一个类似于华为上的神经处理单元（NPU），用来单独执行复杂了AI和3D处理，而期待已久的屏幕指纹识别也极有可能在三星S10上实现。





至于售价，在美国，三星Galaxy S8的发布价格为725美元，而三星Galaxy S9的发布价格则略低于720美元。就此推测三星Galaxy S10的售价也会在730美元左右，而更大尺寸的Galaxy S10 Plus预计会更贵一些，同时可能会像华为P20 Pro一样搭载三摄。



由设计师Jonas Daehnert设计的Galaxy S10概念

总之如果不着急购买手机的话，完全值得跳过三星Note 9，等待三星Galaxy S10 Plus。三星S10的整体设计更具前瞻性，性能也会更强，5G技术、屏下指纹、三摄等等也极有可能实现。





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