vivo NEX岂止弹出了未来，还有“流氓“

前阵时间vivo NEX的发布让大家兴奋不已，因为这事一款真正意义上的全面屏手机，而它对于摄像头的解决方案是将其隐藏于机身中，当你需要的时候自动弹出。然而这项功能近期竟被发现有一种让人意想不到的作用...





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近日有用户发现vivo NEX的摄像头经常在没有打开相机的情况下，升起来“瞅你一眼”再默默的缩回去。一开始还以为手机出问题了，后来发现一些有相机权限的APP会在你不知情的情况下不定时偷拍周围环境。从前的手机用户根本无法发现这么隐秘的操作，但vivo NEX的摄像头设计可以说是无心插柳柳成荫，让这些“流氓”自己蹦了出来。



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更有网友为此录了小视频，“直播”究竟使用了哪些APP会弹出摄像头，结果有很多知名APP中枪。之前有关APP安装时要求一系列权限的问题已经造成了用户的反感，而此次事件更是为大家关于隐私问题再次敲响了警钟。



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不过，网上也有小伙伴科普vivo NEX这种摄像头升起行为，有可能是APP在检查手机前置摄像头的可以用性，不一定是在扫描环境或者偷拍用户。

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