对全面屏产生了审美疲劳？那畅想一下折叠屏吧

时光追溯到90年代，那时的手机并不像现在这么普遍，在当时能够使用手机的人非富即贵，而大多数群众对于手机也只能望洋兴叹。随着时间的推移，我们不得不感叹科技的发展给生活带来了翻天覆地的变化，而手机更是如此。从功能机到音乐手机再到智能机，就如同这代人的青春一般，我们见证了手机发展的二十几年。如今，手机已经走到了全面屏时代，从2017年的萌发到2018年的井喷，这也让人们想入非非，而全面屏是否已经成为了手机的最终形态呢？





对于这个问题，我想很多人都给不出确切的答案，即便是业内人士以及科技达人，这个问题对于他们来说同样是无法准确回答的。2018年上半年，各式各样的全面屏手机层出不穷，而在这种全面屏手机如此火爆的情况下，我们似乎快要忘记了在2017年年末有人所提出的折叠屏概念。说到这里，想必有人应该再脑海中产生了印象，没错折叠屏手机的出现并不是空穴来风，有很多知名的手机企业为此都表达了自己的看法，甚至将要去尝试。

所谓折叠屏手机，顾名思义就是可以弯折的手机，很多人为此也是感到大为不解，屏幕折叠那还容易损坏的，如此看来屏幕的抗弯曲程度将会受到非常严峻的考验。当然，还有一种说法就是像书籍一样对折样式的折叠屏手机，这种样式的折叠屏手机现在也是比较容易让人接受的。但是对于屏幕方面的技术来讲，三星也传出将会在未来推出折叠屏手机，而它的命名或将是Galaxy X。





虽然就目前来讲全面屏依然是当下手机的主流，但是随着全面屏技术到达瓶颈期之后，折叠屏手机必将会开始崭露头角。在近期的MWCS上，有人就发现了一种可折叠盖板玻璃，最让人意外的是它的可弯曲程度竟然达到了接近对折，并且还可以反复对折。这也不禁让我们想到了，如果这项技术运用到手机屏幕上那是否能够又将开启手机的新纪元呢？

手机屏幕的发展对手机有着至关重要的变化，即使是现在的全面屏手机，在屏幕上也会分为好多种。随着全面屏手机的屏占比越来越接近屏占比100%，相信不久的将来全面屏手机就可能会到达瓶颈期，届时折叠屏手机也将会在合适的时机来取代全面屏手机。

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