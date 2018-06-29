为了让你拍好照片 苹果也是费劲了心思

今天一早，苹果官方微信公众号更新推送，距离上次推送已经是将近一个月的时间，而且不同以往的是此次并不是介绍新产品，也不是新功能，而仅是对拍照功能的一点小技巧解读，并且显然并不是那么的精彩和丰富，还强行蹭了一下世界杯的热度，但是这波推送的内容，并没有那么让人买账，而且显得小儿科。





苹果公众号推送

为什么说小儿科呢，文章所讲到的调整曝光、慢动作、连拍等本身就是基本功能，一般也都有所了解，相比较如今爆火的抖音上技术大神的各种妙招确实不值得一提。苹果强行推荐一波拍摄技巧让人匪夷所思，既不是新产品的特点，也不是新科技，就是单纯拿来介绍一下，有一种没话找话的感觉。



功能使用技巧

自从去年发布iPhone X引来一波小刘海风之后，苹果就再没带来更多的硬件升级，ipad mac 小屏手机都没让人见到，转眼又将是一年，到了秋季开发者大会，今年似乎对新手机的曝光越来越少，反观国产品牌一波波让人眼前一亮的新品掀起了“真香”热潮。



抖音大神众多

从细节看苹果发展，你觉得现在的苹果相比安卓还有那么大的优势吗？

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