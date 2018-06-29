早报：百度牵手中国联通 成立5G+AI联合实验室

【科技早餐】

百度牵手中国联通：成立5G+AI联合实验室

近日在2018世界移动大会上，由百度与中国联通共同发起的“5G+AI联合实验室”正式揭牌成立。双方将充分发挥技术和网络优势，共同致力于5G、车联网、AI等方面的产品创新和商业模式创新，研究面向百度、中国联通以及第三方的创新业务产品，并向市场推广，实现业务产品的落地应用和商业运营。

Zol点评：继腾讯与诺基亚合作研发5G之后，百度也找到了合作伙伴，5G前哨战正式打响。



百度牵手中国联通：成立5G+AI联合实验室（图片来自于tech.qq.com）

【行业热闻】

●苹果娱乐内容已创收百亿美元：成为其第二大业务

在过去两年中，苹果开始发力互联网业务，其中苹果音乐获得巨大成功。据外媒最新消息，华尔街一名长期关注苹果的分析师日前预测称，三年内，苹果靠网络视频和音乐能获得120亿美元收入。

●功成身退！古川俊太郎正式接任任天堂社长

任天堂在今日宣布了一则消息，之前的老社长君岛达己正式离任，古川俊太郎上任成为任天堂第六任社长。在数月之前古川俊太郎就已经准备接手任天堂，而在今天官方正式的公布了这则消息。

●苹果计划向LG采购OLED屏幕：打破三星依赖

据外媒消息称，除了三星之外苹果已经计划选择LG作为自己第二家OLED屏幕供应商。知情人士表示，苹果为今年的新iPhone选择第二家OLED屏幕供应商，此举不仅能降低产品成本，而且还能摆脱对三星的依赖。首批订单LG将只会向苹果供应200万到400万块OLED显示屏，虽然与三星的供货量相比微不足道，但苹果此举也提升了自己在与三星谈判时的筹码。

●亚马逊对华新举措：将推出小企业贷款业务

据外媒报道，亚马逊最终可能会在中国推出小企业贷款计划，从而与本地巨头阿里巴巴竞争。根据亚马逊在6月19日发布的招聘启事，它正准备为其贷款部门招聘一名“负责在中国拓展业务和推行合作伙伴计划”的经理人。

●快手增加“快手小店”入口：短视频导购在路上

近日，电商大V鲁振旺在微博上爆料称：快手已联合有赞，即将发布“短视频电商导购”解决方案。从目前剧透的信息来看，快手App的每个主播的个人主页将新增“快手小店”，每个主播均可开启自己的小店，在快手作品、短视频、直播等场景内，直接引导粉丝在快手App内直接进入有赞商家店铺购物，而商品则来源于快手主播合作的有赞商家店铺。

●传拼多多即将赴美上市：成社交电商第一股

近日有知情人士向各路媒体证实，社交电商拼多多将于下周向美国SEC提交赴美上市文件，高盛和中金将担任本次拼多多上市的承销商。拼多多官方表示，“不予置评”。不过，也有媒体获悉，这一消息已非常确切，下周就会有消息出来。

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