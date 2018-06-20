大厂商各玩各的 越来越尴尬的E3游戏展

E3，一年一度的游戏盛会，每年一到这个时候，各路游戏厂商和游戏玩家们都兴奋起来。但不可否认识的是，E3展本身的地位在逐渐下降，变得越来越尴尬。

这要从两个方面来看。一方面是游戏厂商对于E3的重视与其说是对展会本身，倒不如说是这个时间节点更重要，我们会发现现在的展前发布会的地位甚至已经远远超过了展会本身。

有不少玩家存在一个认识误区，那就是每年我们最关注的E3发布会其实不是属于E3的，而是在E3开展之前举行的预热发布会，所以是叫展前发布会。而真正的展会本身，国内甚至鲜有媒体报道，导致很多人以为发布会开完E3就结束了。

E3展最初是脱胎于美国的CES消费电子展，由于早年世嘉等游戏机厂商不满CES对于游戏产品的重视程度，因此决定不再参加CES而筹备一个属于游戏产业自己的展会。所以E3是个展会，而不是发布会，这两点区别很大。



E3

但如今显然E3展会的吸引力也在下降，反倒是各大厂商自己筹办的展前发布会成为了E3期间的重点，大家都在逐步脱离E3，只是借着这个时间节点来造势。不过好在各大厂商的展前发布会和之后的游戏展多多少少还和E3官方发生些联系。

只是这个趋势也在降低，比如今年微软的展前发布会直接就是在自己的场馆里举办的，甚至游戏试玩也没有使用E3的场地，也是在自己家的场馆，几乎和E3官方脱离了关系。今年有微软开头，明年搞不好索尼也会自己去搞自己的Fanfest。

现在的E3展上更多地变成了中小游戏公司展示自己游戏的机会，即便如此，E3的重要性也在下降。因为每年E3期间的游戏信息呈爆炸式出现，因此那些二三线的游戏纷纷选择赶在E3之前一个月公布信息，以免被E3资讯淹没。

而且自媒体和直播等形式的出现，也让游戏资讯不再闭塞，就像任天堂更乐意选择通过多次直面会来代替在E3上一次性放出一年的计划。

对E3的另一个冲击是，现在的游戏展会越来越多，东京电玩展、科隆游戏展、PAX等等都在稀释E3的重要性，甚至像TGA这种颁奖典礼都成为了新游发布的场合。

以往的E3是只向媒体开放的，现在由于影响力的不断下降，也开放了公众票来增加人气，但大趋势下，龙头企业各玩各的似乎成为主流，E3也将变得越来越尴尬。

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