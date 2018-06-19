智能汽车不是传统汽车+iPad

说到智能汽车，很多人想到的就是无人驾驶，但事实上距离无人驾驶汽车我们还有很长一段路要走。但另一个极端情况是，现在的智能汽车产品往往就是传统汽车（或者是新能源汽车）加上一块智能平板，这又未免太过低端。



有意思的是，我们发现在这个行业内，在这两头研究的企业还真不少，有一心向前钻研无人驾驶技术的，有拍脑袋进行终端整合的，但走中间道路的却不多。

在达到无人驾驶之前的汽车该是什么样？笔者认为是车内交互的变革、万物互联以及智能决策。



谷歌无人驾驶汽车

车载交互这个很多公司已经在做了，也是目前发展的最快的一部分，它的交互逻辑绝对不是平板电脑在那戳戳戳，而应当更多使用可靠的语音交互。这是个系统工程，首先在语义处理上就要有足够的水平。

万物互联现在做得不够多，其中的逻辑基本还是源自移动互联网的那一套东西，还没有真正把车包括进去，更多的互联还是以车主为主体。

而智能决策就发展得更差了，因为现在的所谓决策基本还局限在导航这一块，而且是非常粗浅的导航系统，精度跟手里拿个手机也差不多。但智能汽车的智能决策绝不应该只有这么一点点。

事实上，智能决策的技术现在发展得不错，但全都用在了无人驾驶汽车上，却鲜有人将这套技术搬上人驾驶的汽车。

其实想一想，现在无人驾驶汽车让人不放心的核心在于决定权全都交给了系统，决策系统本身的性能是可以的。因此如果能够继续提供决策，但将决定权交给司机，这就很可靠了。

当然，将这套技术搬上汽车造价自然是不菲的，其中大量的高精度传感器就有很高的成本，但是智能汽车本就应该有这样，而不是装个iPad的廉价产品。

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