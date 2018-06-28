苹果新iPhone将支持双卡双待，或为中国定制

据消息曝光，苹果新品iPhone将有望支持双卡双待功能的新机，而且还专门为中国定制了一种特殊版本，只有在中国销售的手机才会有物理的双卡槽设计，而其他的地区的双卡方案是实体SIM卡+e-SIM卡的方式实现双卡双待。





对于后者，倒不是苹果第一次使用这种技术，早些年Pad Air 2和iPad mini 3就开始使用e-SIM卡技术，近期的Apple Watch Series 3也让这一技术众人皆知，虽然经历了很久的运营商问题，但也算逐步支持 e-SIM 卡了。





苹果想要支持双卡双待也并非突发奇想，现在手机的使用确实十分频繁，对于区分工作和生活的手机号需求也更加明显，再加上传统手机号套餐资费与互联网套餐资费差异过大的情况下，很多人会额外再办一张互联网套餐手机号，而对于单卡手机，又不得不再选一个备用机，这种情况下双卡双待手机的优势就更加明显了。





离2018年苹果秋季新品发布会还有两个多月的时间，苹果如果真能支持双卡双待的话，那么也会刺激一波对此需求的用户的购买欲，侧面想一下，苹果用户的备用机终于也可以扔掉了，会不会影响到安卓手机的销量呢？你现在是否一个主力机和一个备用机的情况呢？

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