VR行业前景：少谈些概念 多做些实事

VR在经历了突然爆红到爆冷的大起大落之后，行业的发展在今年又稍稍有些抬头，作为这个行业的中坚力量之一，HTC Vive显然也有自己的想法。

在在MWCS2018的主题演讲上，HTC Vive中国区总裁汪丛青描绘了Vive Reality的大生态圈构想，将5G、AI、区块链都是为整个生态的一部分。

关于5G和AI，我们都还很容易理解，但是区块链如何掺和到VR生态中来，HTC目前对此还是守口如瓶，对此我们持保守的态度。

当前的科技产业正在向下一个阶段过渡，这期间各式各样的概念层出不穷，5G、AI、区块链都是当下最时髦的概念，每家公司都喜欢把这些词挂在嘴边，好像现在不谈这些就不配做科技企业一样。

但现实情况是，概念天天有，真正拿出有影响力产品的一个都没有。HTC Vive这次把步子跨这么大，总有一种要扯着蛋的预感。



HTC Vive

目前的VR产业还处在一个非常尴尬的境地，你说它没用，它确实在一些领域有了新的应用；但你要说它多有用，又难以获得大众市场。在特殊的领域（如医疗）之外，VR现在就是个游戏设备，而且是个不怎么好玩的游戏设备。

当下的VR市场需要的不是一套一套的大概念，而是真正能够脚踏实地把产品落地普及的方案，什么区块链这些都是厂商的一厢情愿，对于消费者来说太不实际。

这个问题就和那段记者采访大妈“无人超市”一样，谁来真正关心消费者的需求，而不是天天抄概念，什么时候这个行业才有希望。

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