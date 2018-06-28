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    三星年度旗舰正式官宣！8月9日见！

      [  中关村在线 原创  ]   作者：赵啸云

    据悉，三星目前已经对外发出邀请，确定三星新一代旗舰机将于8月9日在纽约布鲁克林举行新品发布会，虽然官方没有确定新机命名是否为Note 9，但看图大概就可以猜出是Note系列了。

    三星年度旗舰正式官宣！8月9日见！
    图片来源：https://cn.engadget.com/topics/mobilephones/

    据此前传出的消息，此次新旗舰将搭载高通骁龙845处理器，部分版本也可能搭载Exynos 9810处理器，而重头戏必将会放在摄像头升级上，除此之外或许会在S-Pen和Bixby 上做出一些改进，毕竟三星已经为 Bixby 2.0 造势有一段时间了。值得一提的是，另外还有一款新平板 Galaxy Tab S4 也有可能会在同一时间跟大家见面。

    三星年度旗舰正式官宣！8月9日见！
    图片来源：https://www.theverge.com/tech

    至于外形方面应该与上一代区别不大，依旧会采用全曲面屏，从官方放出的海报来看，新机将会增加一种新的配色（黄色），而此前三星方面也表示，将使用Note系列作为更大硬件实验的平台，不知此次三星将会带给我们什么惊喜呢？让我们一起期待吧！

    三星年度旗舰正式官宣！8月9日见！
    图片来源：https://cn.engadget.com

    你更期待新机在哪方面的亮点呢？

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/692/6923790.html report 843 据悉，三星目前已经对外发出邀请，确定三星新一代旗舰机将于8月9日在纽约布鲁克林举行新品发布会，虽然官方没有确定新机命名是否为Note 9，但看图大概就可以猜出是Note系列了。图片来源：https://cn.engadget.com/topics/mobilephones/据此前传出的消息，此次新旗舰将搭...
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