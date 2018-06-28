Airpods今后能给iPhone充电？想多了

本周二据外媒报道，有消息称Airpods充电盒今后可以实现为iPhone充电，一时间引起了果粉的热烈讨论，然而目前种种迹象表明这事“不太靠谱”。



首先，Qi协议禁止。Airpods充电盒必须遵守Qi相关规则以及具体实现无线充电的细则。充电属于单向传输，被充电设备上需要有线圈。虽然iPhone上的确有线圈，但Airpods充电盒还需要加入调节充电方向的电路，但这在规范中并不允许。



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其次，二者电池容量不同。Airpods的电池容量只有398mAh，而iPhone 8拥有1850mAh的电池，就连SE也有1624mAh左右。就算把Airpods的电量全给iPhone，也就1/8....再考虑到充电转换率问题，把这1/8的电都传过去还不确定要耗费多长时间。



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最后，市面上比Airpods充电盒体积小，容量还大的充电宝比比皆是，国产的就有南孚的“口红”和锤子科技的充电宝，基本可以满足手机一次性用电。



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笔者也清楚，真正让大家激动的并不是Airpods能给iPhone充电这个事，而是大家都期待着真正的无线充电。试想未来的充电宝若能做成“无线路由器”一样，在充电宝范围内的电子设备都可以与其连接并充电。我们只要包里有个充电宝，手表、耳机、手机等等可以随时处于充电状态，这才是我们期望的场景之一。那么，你心中真正的无线充电该是什么样子的呢？留言讨论一下吧~

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