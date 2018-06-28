无刘海全面屏iPad曝光：iPad的终极形态

自从iPhone X用上全面屏设计之后，消费者都期待着iPad也能用上这种设计。我们需要的不是刘海屏，而是更高的屏占比，毕竟iPad的外观也已经多年没有大变化了。在今年的秋季发布会上，苹果很有可能推出一款全面屏iPad，大概会是什么样呢？





新款iPad渲染图

据外媒报道，这张渲染图来自设计师 álvaro Pabesio的个人网站，外形基本和iPad Pro一样，只不过四周边框缩窄，屏占比增加。可以在10.5寸iPad Pro的机身下塞入一块更大的12寸屏幕，而圆形Home必定会被移除，至于额头部分会不会集成Face ID模组还未可知。



设计来自álvaro Pabesio

显然这样的设计才是iPad的最完美的形态，如果窄额头能集成Face ID模组显然会更加完美，只要不是刘海屏，这样设计的iPad一定能吸引大批消费者。同时在最新的iOS 12中，Face ID 也已经支持录入两张人脸了，可能会使得新款iPad支持多人共用，极有可能应用在教育领域。



新款iPad渲染图

iPad的摄像头一直都是单摄，毕竟抱着iPad照相显得有点异类，但是苹果今年很有可能会采用后置双摄的设计，可以更好的支持人像模式。从渲染图可以看出设计师 Pabesio 更喜欢玻璃机身，渲染图可以看到iPad背部的玻璃光泽。但是苹果很可能不会采用玻璃机身，因为iPad本身的重量已经很重了，再加上玻璃背板的话会进一步增加iPad的重量，得不偿失。



玻璃机身



悬浮窗口多任务

现在iPad的多任务模式依旧是分屏的形式，不能像Mac一样采用浮动多窗口的形式，而Pabesio觉得浮动框才是最好的多任务方式，这样可以使得不同的应用显示更加灵活，比如计算器，微信浮窗等。这样的iPad你喜欢吗？

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