随着两年爆发性的野蛮增长之后，中国的视频直播行业已经成为互联网企业中不可忽视的一个部分了。今年上半年，视频直播企业动作频频。有的企业成功实现上市，也有的企业经营不善导致其他公司对其收购。可以说，视频直播行业在今年正式进入了下半场的争夺。



视频直播进入下半场：重组的重组 上市的上市（图片来自于sina.com)

就在本周，上市和重组在视频直播企业的身上都出现了。映客直播正式公布了他们的上市计划，7月12日他们就将在港交所正式上市，此次IPO募资额为13亿港元至18亿港元，这也帮助映客的估值达到了88亿元人民币。另外，还一家视频直播企业在本周迎来了经营上的转折点，那就是花椒直播极有可能成功收购视频网站六间房。各个超强企业进入如何近入下一步发展就非常值得关注了。

映客的上市之路其实并非一帆风顺。早在今年三月份的时候，业内就已经传出了映客即将上市的传闻，随后在3月26日，映客正式向港交所递交了招股书。然而，映客并没有向我们想象中那样，五一之前就把上市相关事宜搞定，这一拖就是三个月。

根据目前映客所公布的上市计划，他们在6月28日展开招股，7月4日定价，7月12日在港交所上市，股份代号为3700。映客此次计划发售3亿股股份，每股招股价介于3.85港元至5港元。不计超额配股的情况下，映客此次IPO募资额为13亿港元至18亿港元。

映客并非是整个视频直播市场的大玩家，今年第一季度，映客活跃用户数量为2525万人，平均月付费用户数量持续两个季度实现增长，达到72.9万人。但是这样的数据放到整个视频直播行业当中来比较，很明显并不够看。

对于大多数公司来说，选择上市基本上表明了他们的体量已经足够支撑他们进行更广阔市场的运营以及募集资金。不过，对于映客当下的经营状况，显然有更多的事情需要他们去进行处理，但最终他们选择了上市。我仍需要观察映客直播的后续状况，毕竟如果能够借助上市实现出海，那么也是好事一桩。

六间房的境遇就与映客大相径庭了。宋城演艺收购之后，六间房就一直在走下坡路，PC端观看秀场的用户数并不少，但终究手机仍旧是个更广阔的市场，这也导致了收购时所定下的盈利目标无法兑现。这样的境遇似乎也是六间房出售的直接导火索。

反观花椒直播方面，周鸿祎旗下的360仍旧持有花椒直播的大部分股权，也就是说周鸿祎是花椒直播的实际控制人。作为一个一直有着“视频梦”的人，周鸿祎自然希望花椒直播能够在行业之内有着自己的一席之地。

此次收购六间房，花椒直播最重要的收获，莫过于六间房创始人兼首席执行官刘岩的加入。重组之后，刘岩将会担任新公司的CEO。周鸿祎这样的举措，无疑是在进行一场赌博，一场对于他一直在做的“视频梦”的赌博。让人比较担心的是，刘岩之前与宋城演艺的“赌局”就以失败而告终，这次她还能赢吗？

视频直播行业已经正式进入下半场比赛，大部分的公司已经开始选边站，独立经营的公司已经是稀有动物。那么，未来视频直播行业究竟会走向何方，是否还会有新的大玩家入场，无疑是整个行业需要关心的事情。

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