新iPhone没有耳机转接头？那它们将会遭疯抢

众所周知，苹果在iPhone 7之后的手机产品（包括iPhone 7）就已经取消了3.5mm的耳机接口，而取代它的就是Lightning接口。这个决策起初让很多iPhone用户们不适应，但是为了解决上代手机耳机无法使用的情况，苹果也做出了相应的对策，那就是推出了Lightning转3.5毫米耳机转接头，并且在之后的新品手机盒中都附加了这个精致的转接头。令人意想不到的是，这个小巧的转接头竟然成为了苹果的爆款产品之一。





转接头成为爆款产品最大程度要归功于苹果取消3.5mm耳机接口，因为这款产品非常细小，所以用户们也非常容易丢失，这也就是说虽然新品iPhone能够免费附赠转接头，但是就是因为这个原因让用户们不得不额外购买多个转接头以备不时之需。当然，虽然需要额外购买，但是它低廉的价格也不会引起用户们的反感。

随着苹果新一代产品发布会的接近，关于新iPhone的消息也是蜂拥而至，而有消息称苹果在今年9月新发布的iPhone产品中将不会附赠转接头了。虽然消息的可靠程度还有待考察，但是如果是真的，转接头就将会成为新一代iPhone用户们疯抢的目标，这也就增加了其产量和销量，对于苹果来说也是非常有益的。





当然，如果你以为苹果取消3.5mm耳机接口最大的受益产品是Lightning转3.5毫米耳机适配器那就错了。对于这件事情而言，AirPods同样如此，AirPods是苹果在2016年9月推出的一款无线蓝牙耳机产品，它相较大部分有线耳机最大的优势就是使用方便。虽然在它发布之初鲜有人问津，但是随着时间的推移和iPhone 8以及iPhone X的陆续推出，越来越多的AirPods开始出现在大众的视野面前。而2018年新iPhone X产品的发布，或许也能够让AirPods更加受欢迎。

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