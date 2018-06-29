慢刀子割肉 传索尼将关闭多地移动业务

爆料大神evleaks爆料称，索尼计划在10月底之前关闭非洲、中东和土耳其的智能手机业务，鉴于索尼移动的糟糕运营状态，人们猜测这是索尼在用慢刀子割肉，逐步清理业务并最后退出移动市场。

索尼移动的表现确实难以令人满意，根据索尼在上个月初发布的2017财年业务财报，移动通讯业务全年亏损276亿日元，是整个集团唯一亏损的业务。该财年第三季度索尼手机的出货量持续减少，比去年同期下降90万台。

可以说现在的移动业务是整个集团的吊车尾，也是拉低公司利润的唯一选手。从这一点上看，砍掉移动业务也不是那么难以理解。



索尼

从历史上看，索尼前任CEO平井一夫通过裁员及撤出或缩简个人电脑和电视业务，将索尼拉出泥潭，并成就今天索尼的骄人业绩。这种削减弱势业务成本，将精力放在核心业务上的做法也有可能被新CEO效仿。

事实上，现任CEO吉田宪一郎当初就是帮助平井一夫执行大量整合政策的重要臂膀，因此对于这一套并不陌生。

吉田宪一郎曾表示不会砍掉移动业务，并将与电视机等其他产品进行生产、零部件采购和销售整合，但笔者并不认为这个计划最终能贯彻下去。

索尼如今迟迟不愿放弃移动业务的根本原因在于仍然看重移动业务的战略意义，但智能手机时代已经走到了尾声，这个战略意义到底有多大其实并不好说。

现在索尼停止部分地区的移动业务无疑是出于缩减成本的考虑，如果全球范围内都无利可图，那么彻底关掉移动业务也就顺其自然了。

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