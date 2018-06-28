早报：诺基亚与腾讯达成战略合作 建立5G实验室

【科技早餐】

诺基亚与腾讯签署战略合作协议：建设5G实验室

在昨天正式开幕的“2018 年世界移动大会-上海（MWCS18）”上，诺基亚与腾讯共同完成了战略合作框架协议的签署。根据这一框架协议，双方不仅将会合作建设5G联合实验室，推动5G新业务的研究与验证，同时，双方也会面向战略性新领域，共同探索其他潜在的合作机会。

Zol点评：诺基亚在5G技术上占得了先机，腾讯此举表现了他们希望在国内先人一步的决心。



诺基亚与腾讯签署战略合作协议：建设5G实验室（图片来自于tech.qq.com）

【行业热闻】

●华为计划明年推出5G手机：最快6月

近日在MWC上海会场，华为轮值董事长徐直军给出了更为具体的5G时间表：华为将于2018年9月30日推出基于非独立组网（NSA）的全套5G商用网络解决方案；2019年3月30日则会推出基于独立组网（SA）的5G商用系统。

●花椒直播计划重组六间房：新集团估值超85亿元

近日宋城演艺发布公告，北京密境和风科技有限公司的全体股东拟以密境和风的100%股权认购宋城演艺全资子公司北京六间房科技有限公司新增的注册资本。密境和风系花椒直播的主体公司，工商资料显示，奇虎360软件（北京）有限公司持有密境和风45.17%股份，为密境和风控股股东。

●阿里云官方回应账号登陆问题：大部分已恢复正常

昨天下午，众多网友反馈阿里云控制台访问出现故障，后台登录不上，包括图片服务也已经挂掉。随后阿里云方面向媒体表示，称于北京时间2018年6月27日16:21左右开始，阿里云官网的部分管控功能，及MQ、NAS、OSS等产品的部分功能出现访问异常，阿里云工程师正在紧急处理中。17:30左右，阿里云方面进一步表示，目前受影响的产品功能大部分已经恢复正常。

●百度宣布股票回购计划：总价值10亿美元

近日百度公司宣布，其董事会已批准了一项股票回购计划。根据该计划，百度在接下来的12个月内，可能会回购最高十亿美元金额的股票。百度董事会将定期审查股票回购计划，并会授权调整其条款和规模。百度计划使用现金回购股票。

●富士康建厂仪式将召开：特朗普也到了

一年前，富士康集团掌门人郭台铭在美国白宫宣布，将斥资100亿美元在美国建设液晶面板厂。据外媒最新消息，本周四，美国总统特朗普将亲自参加富士康工厂的动工仪式。这一举动，也相当于于为自己推动的“美国制造和就业”计划打上了一个烙印。

●特斯拉计划对性能版Model 3降价：下月就交付

据美国科技媒体CNET报道，当地时间周二晚间，特斯拉公司开始允许Model 3的预订者，对自己的车辆订单进行详细个性化设计，另外还调低了性能版的定价。马斯克表示，性能版Model 3将会在七月份交车。此前，大量媒体报道了性能版Model 3七月交车的消息。

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