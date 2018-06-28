贾跃亭在美国掌控法拉第未来，许家印的投资也在传闻两个月之后如约而至。有关许家印和贾跃亭的合作，早在半年之前就已经出现了。当时新闻的重点并不在恒大身上，不过从现在来看，你依旧要佩服贾跃亭的融资能力。



贾跃亭又豪赌了，不过这次许家印真的不傻（图片来自于sohu.com）

每次贾跃亭的法拉第未来获得融资的时候，也是乐视网公关部门最忙的时候，这次也不例外。乐视网在消息出现的第一时间就发布了公告，表示他们目前无法确认法拉第未来的资金来源与公司关联方应收款项或贾跃亭未履约的相关承诺借款是否存在直接或间接关系。

恒大此次入股法拉第未来，是以公司旗下的恒大健康的名义收购香港时颖公司100%股份，凭借此次投资获得了Smart King公司45%的股份。成为Smart King第一大股东之后，恒大健康也成功的进入了法拉第未来。

恒大健康于2015年正式上市，此前一直致力于美容整形、医疗旅游以及互联网+业务的开展。此次入股法拉第未来，与公司之前的投资没有任何交集，因此很难不让人认为是恒大集团内部的一种所谓“调剂”，即投资法拉第未来名义上是由恒大健康来进行，实际上这次投资仍旧由整个集团来推动。

恒大入主法拉第未来其实早有端倪。今年早些时候，法拉第未来关联公司睿驰智能汽车有限公司，以3.64亿元的底价拍下广州南沙区一块逾600亩的纯电动车项目建设用地。由于贾跃亭本人已经上了失信被执行人名单，因此当时就有许多人猜测法拉第未来已经找到了新投资人。现在来看，这块600亩的纯电动车项目建设用地很有可能就是许家印注资帮助法拉第未来拿下的。

许家印规划进入汽车市场不是一天两天的事情了，就在4月传出注资法拉第未来的前几天，恒大与中国科学院签署合作协议，未来10年中他们将投资1000亿元打造三块科研基地，正式进军高科技行业，这其中就包括新能源技术。

外界自然对于这样的合作抱有极大的质疑，尤其是贾跃亭之前与融创的合作经历和FF91所制定的生产计划。恒大方面直言他们并不担心，FF91已经在美国进行了将近一年的道路测试，已经完全获得了全面量产的条件。

大多数人会认为许家印又被贾跃亭忽悠了，不过随后，有关恒大与贾跃亭对赌协议的新闻不胫而走。如果贾跃亭最终无法在2019年第一季度兑现首批电动车量产交付的承诺，那么恒大健康就将对法拉第未来执行违约的程序，贾跃亭等人也会失去法拉第未来的控制权。

有知情人士透露，FF91的量产状况并不像恒大提到的那样，想要完成量产目标基本不可能。如果知情人士的话成真，那么就相当于恒大用了67.467亿港元的实际价格获得了法拉第未来的实际控制权，这对于恒大来说可谓十分划算。

从现在的局面来看，这或许是贾跃亭真正的背水一战，但对于恒大来说也并非高枕无忧。随着恒大在房地产领域的疲软，他们需要新的业务来刺激。许家印在2018年度工作会议上，给“新恒大”设定了5500亿元的销售目标，要成为世界百强企业。如果想到达成这一目标，新能源汽车无疑是一个非常好的选择。因此，法拉第未来的命运也与恒大今年的业绩深深的绑在了一起。当然，如果能够直接接手法拉第未来，对于许家印也算是个不坏的结果，但贾跃亭似乎就真的没办法回国了。

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