高通发布新款芯片！提高千元机双摄体验

近年来智能手机市场竞争激烈，厂商们致力于为用户提供更高性价比的产品，随着人们对拍照要求越来越高，双摄也逐渐被运用于中端甚至低端手机之上，而高通现在也更新了自家的移动芯片来更好地满足市场在这方面的需求。今天，高通推出三款全新型号处理器429,439 和 632。



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官方表示，此次发布的三款全新芯片将为入门机提供更多的选择，大幅度的提升了双摄体验， 其中 ，Snapdragon 632 是三款新品中定位最高的一款，它支持双 13MP 后置相机，可以实现人像模式和变焦望远等功能。同时，Snapdragon 632的速度应该比Snapdragon 626快40％。



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而另外两款，429和439应该比早期的425和430芯片的速度提高25％，电池效率更高。429支持单个1600万像素摄像头或双800万像素摄像头和720p左右的屏幕分辨率。两者都是最高支持到双 8MP 主相机，但并不支持类似 4K 录影这样的高级功能。

高通方面称搭载这些新处理器的设备将在今年下半年和大家见面，新一轮的平价机升级，让我们拭目以待。



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