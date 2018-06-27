苹果“得逞”：三星打8折，台积电强攻5nm

据外媒报道，台积电方面日前表示7nm制程的芯片已开始量产，同时5nm制程将会在2019年年底或2020年年初投入量产。显然这对于三星来说不是个好消息，众所周知台积电在7nm制程工艺节点上非常成功，不仅与众多厂商有合作目前还独家为苹果供应A系列芯片。





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三星曾经是苹果A系列处理器的独家制造商，但因两家公司的竞争关系和专利战，苹果将业务转给了台积电。据消息人士透露，三星希望能在2019年重新夺回苹果订单，甚至不惜将极紫外光刻工艺订单报价下调20%。但并未得到潜在客户的积极回应。



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7nm极紫外光刻工艺的质量和合格率目前依旧存在风险，台积电也无法避免。但台积电宣称，其InFO封装方法已经获得了苹果任何，同时能降低芯片封装厚度，提高芯片速度，减少电能浪费。反观三星在此方面目前还处于全力开发阶段。

结合此前消息，受高通专利战影响今年新一代iPhone都将采用英特尔提供的调制解调器。不难看出，苹果正在逐渐摆脱对任何一家供应商的高度依赖，“左右逢源”的战略让供应商们都不敢掉以轻心，同时价格也会被竞争下来。



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三星虽然被台积电抢走了芯片订单，不过它目前依旧是唯一能为苹果提供OLED显示屏的厂商。但2019年此形势也将发生变化，前段时间我国京东方OLED面板的良品率已达到了65%。三星多条战线未来均不明朗，压力可想而知。可以预见的是，明年芯片、面板产业将会上演一场“混战”好戏。

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