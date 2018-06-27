分析师预测新款iPhone售价，买得起吗？

距离苹果秋季发布会仅剩下2个多月了，关于苹果2018年新款iPhone的消息也越来越多，今年苹果很有可能会发布三款新iPhone，分别是5.8英寸的新款iPhone X，6.5英寸的iPhone X Plus和6.1英寸的“廉价版”iPhone。



三款新iPhone（来源：phonearena.com）

最近知名投行Morgan Stanley的分析师预测了新款iPhone的售价，其中LCD版6.1英寸的iPhone起步价可能在699美元（4611元人民币）左右。当然大陆国行的售价会加上各种税款，国行价格预计可能是6000元左右起步。而6.5英寸的iPhone X Plus起步售价可能在999美元，5.8英寸的新款iPhone X起步售价在899美元左右。



6.1英寸iPhone保护壳

这次售价预测还是比较靠谱的，分析策略是基于顶级分析师Katy Huberty掌握的苹果价格销售函数，长期积累得出的动态数据。并且著名苹果分析师郭明錤也提出了类似的价格分析。基于计算模型，最终均价的变化在-2%到+2%之间，至于国行的价格，三款机器的起步售价可能在6000元、7500元、9000元左右。





不过需要注意的是，去年iPhone X的销量和华尔街预期本身就存在差距，分析师Katy Huberty使用的计算模型和实际售价也可能会有较大出入，这个售价分析可以当作参考，预计一下自己需不需要等待苹果秋季的发布会，能否接受这个价格，安卓旗舰也都已经杀到近5000元的售价了。



OPPO Find X国行售价预计超过5000元

总之今年新款iPhone的售价要比去年低一些，无论是LCD版的iPhone，还是新款iPhone X的售价相比去年都要更良心一些，加上产业链对于Face ID模组的优化和成本的降低，都有利于苹果这次降低售价。毕竟通过去年iPhone X的销售，苹果似乎也已经明白了消费者愿意购为iPhone支付的最高上限。那么你愿意为购买手机支付的上限是多少呢？

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