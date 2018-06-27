不名列前茅就算失败！这个行业类似共享单车

在有的行业中，有些品牌即使做不了头牌也可以平稳地发展下去从而保持着竞争力，而有的行业则不然，在这些行业中，如果做不到拥有着超高影响力或者是成为行业佼佼者，那么就将会慢慢地被行业所淘汰，比如共享单车。举个最简单的例子，我相信很多人当提及共享单车的时候，脑海中首先浮现的就是ofo和摩拜，而其他的品牌相对它们而言知名度就了解甚少，在他们眼中，除了这两个品牌，其他品牌的共享单车是否还存在甚至都无从得知。





当然，我们今天的主角并不是共享单车，而是和它很像的直播行业，确切的说是游戏直播平台。提及游戏直播平台，想必熊猫出现之前，斗鱼和虎牙是最知名的，它们拥有着大量的忠实粉丝以及知名主播。而对于游戏直播平台而言，人气是最为重要的，因为人气的数量决定着平台的收入，同样也决定着知名主播的去与留。在熊猫直播平台上线后，其火爆程度曾一度接近斗鱼和虎牙，凭借平台的发展吸引了非常多的人气以及知名主播，这些也让熊猫直播在游戏直播平台界名声大噪。





近日，熊猫直播也传出了一些像资金链断裂、知名主播跳槽等负面消息，而之后熊猫方面也做出了回应，他们称熊猫直播已经得到了10亿元以上的融资，而且公司的CEO仍然是王思聪，这也从侧面反映了之前的负面消息不切实际。虽然种种迹象表明熊猫直播势头不及当初，甚至出现过知名主播的离开，但是这些还不至于让其达到资金链断裂的程度，相信10亿元以上的融资完成也将会让熊猫直播卷土重来的。





对比熊猫而言，像战旗TV、全民TV以及龙珠直播这些平台的人气在近一年时间可谓是急剧下滑，在此之前我们还会在这些平台中看到一些知名主播，但是随着时间的流逝，越来越多的知名主播都选择了前景更好的斗鱼或者虎牙等一线直播平台，这也造成了上述直播平台进入了一种无知名主播、无人气以及收入低的恶性循环当中。进入恶性循环就相当于它们面临着更加艰难的处境，或许在未来某一天我们就可能再也看不到它们的其中之一了。



对于游戏直播平台的这种现象，我们在惋惜的同时也被这种残酷的竞争环境所震惊，其实在这期间很多更小规模的游戏直播平台已经选择了退出。未来，游戏直播平台必将会迎来一场重大的改变，而这对这些二线游戏平台来说既是机遇又是挑战，究竟是卷土重来还是一蹶不振就看它们自己的表现了。

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