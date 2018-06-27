为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实落实《北京市青少年毒品预防教育规划（2016-2018）》及北京市第十四次团代会工作部署，持续推进青少年毒品预防教育“6•27”工程，大力加强青少年禁毒及法治宣传教育，海淀区禁毒办联合区预青组、未保委、团区委、教委及中小学综合实践教育中心等单位于2018年6月26日第31个国际禁毒日之际，举办海淀区青少年“守护阳光雨露，润泽青春梦想”禁毒主题教育活动。



海淀区举办国际禁毒日活动：守护阳光雨露，润泽青春梦想

市公安局禁毒总队政委陈永利，团市委青少年发展和权益维护部副部长何滨、区公安分局局长谭权、区委政法委副书记、区综治办主任王际宝、区委宣传部常务副部长黄英、区公安分局副局长毕波、区公安分局刑侦支队支队长高海军、区司法局副局长鄢永祥、团区委副书记文思君、团区委副书记高雅娟等领导出席此次活动。海淀区大中小学生300人参加活动。

活动伊始，大家观看了2018年海淀区禁毒区工作汇报片，共同回顾了海淀区在缉毒打击、禁毒管理等方面取得的辉煌成就和在青少年毒品预防宣传教育上开展的多彩工作；随后，学生代表分享了接受禁毒教育后的感想，与会领导为学生代表颁发“禁毒教育”学时证书。接下来，与会领导为“青春无悔 与法同行”海淀区青少年禁毒暨法治宣传作品大赛一二三等奖获奖者颁奖。之后，海淀团区委副书记向中小学综合实践教育中心授“海淀区未成年人保护教育实践基地”牌，标志着又一个海淀区未成年人保护阵地进一步发挥作用。仪式过后，与会领导与青少年一起来到海淀区青少年禁毒科普体验展厅，区公安分局局长谭权等同志共同为装饰一新的展厅揭幕。2015年海淀区禁毒办联合中小学实践教育中心建立青少年禁毒基地，三年来，数万学生在教育基地参加禁毒教育课程并参观展厅。今年，区禁毒办联合相关单位对教育基地禁毒展厅进行升级改造，增加了声光电等科技、时尚元素，引进了高科技禁毒互动体验设备，突出学生们的互动体验，更加真实的向学生们展示毒品危害，调动学生们参与禁毒事业的积极性。参观过后，同学们纷纷表示第一次体验毒品预防宣传教育的互动科技设备，看到真实的毒品，非常震撼，今后一定自觉抵制毒品，并要成为禁毒志愿者，向更多的人介绍禁毒知识。

禁毒工作是一项复杂的系统性工程，只有坚持部门协同、社会共治，凝聚强大合力，各项工作措施才能取得实效。希望通过这次活动，能够激起大家乃至全社会积极的热情,掀起自觉防毒、拒毒的新高潮，并以此进一步贯彻落实要求，切实保护青少年健康成长，做到防毒、拒毒，保一方净土,创一方平安。

据悉，海淀区禁毒办、团区委等相关单位下一步将继续充分利用社会资源，大力培育发展禁毒社会组织，培育禁毒志愿者，结合禁毒宣传进校园等活动，以案说法，广泛开展禁毒宣传，增强教育效果，扩大青少年对禁毒工作的知晓率和关注度，为加快建设具有全球影响力的全国科技创新中心和推进中关村科学城建设提供坚实保障。

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