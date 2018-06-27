早报：阿里倡议成立罗汉堂 瞄准科技进步变革

【科技早餐】

阿里巴巴倡议成立罗汉堂：瞄准科技进步带来变革



昨天下午，由阿里巴巴倡议、全球社会学、经济学、心理学等多领域的顶尖学者们共同发起的研究机构罗汉堂在杭州成立。罗汉堂的成员是全球学者，阿里巴巴和蚂蚁金服会为相关研究提供支持，但研究成果不属于任何一家公司，是为全社会的服务，里面会涉及到一些如社会各个层面应该如何预见、拥抱和适应这些科技变革？这些课题将由罗汉堂来进行研究。

Zol点评：达摩院之后，马云再次成立机构讨论未来科技，就是这名字过于“古朴”。





阿里巴巴倡议成立罗汉堂：瞄准科技进步带来变革（图片来自于weibo.com）

【行业热闻】

●乐视网回应法拉第未来相关事宜：无法确认资金来源

昨天晚间，乐视网发布公告称，目前无法确认Faraday Future的资金来源与公司关联方应收款项或贾跃亭先生未履约的相关承诺借款是否存在直接或间接关系。乐视网称，该公司与相关报道中提到的香港时颖公司、Smart King公司、Faraday Future均无股权关系或合作关系。

●vivo新机现身工信部网站：竖排双摄+后置指纹

本月vivo在上海发布了旗舰vivo NEX，目前这款旗舰已经上市开售。继vivo NEX之后，又一款vivo新机悄然亮相。近日，一款型号为V1730DA的新机通过工信部入网许可。根据工信部给出的数据，这款新机采用了6.26英寸显示屏，屏幕分辨率为2280×1080。

该机背部与vivo X21相似，后置竖排双摄，配有指纹识别。配置方面，该机CPU主频为1.8GHz，配备4GB内存+128GB存储，前置1600万像素，后置1300万+200万像素，电池容量为3180mAh，运行安卓8.1系统。

●大摩分析师给出iPhone价格：最低价格699美元起

近日知名投行摩根士丹利的分析师Katy Huberty预测了秋季新iPhone的平均销售均价。基础模型是，均价的变化在-2%到+2%之间，基于此的价格定位是，6.5英寸OLED款的起步价在999美元，5.8寸OLED款在899美元，LCD款式（据说是6.1寸）起步价在699美元到769美元之间。

●电信正式发布5G白皮书：已申请技术专利190项

近日，中国电信在2018上海世界移动大会上发布了《中国电信5G技术白皮书》。这是全球运营商首次发布全面阐述5G技术观点和总体策略的白皮书。白皮书中，中国电信首创的5G“三朵云”目标网络架构。即接入云、控制云和转发云逻辑域。

●爱立信再预测5G用户人数：10亿人用它看视频

在最新的《爱立信移动市场报告》中，纵观全球，大规模的5G部署预计将于2020年进行。爱立信预计到2023年底，增强型移动宽带5G用户数将超过10亿，占移动用户总数的约12%。从应用类型来看，在线视频应用占比73%，其次是社交、网页浏览、在线音乐等。

●Windows被挤下去：Azure成微软新增长点

近日有分析师预测，如果这种增长趋势在短期内持续，那么 Azure 将取代 Windows，成为该公司的头号现金奶牛。James Cordwell 在致投资者的一份纪要中提到，Azure 营收有望在未来 10 年突破 1000 亿美元，并且给微软定下了 125 美元的目标股价。

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