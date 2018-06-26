年轻活力、耳目一新、商务交流：全新CEBIT理念受到参展商和观众的热情欢迎。“全新一届CEBIT取得了巨大成功。” CEBIT参展商委员会主席、惠普公司首席执行官Heiko Meyer周五在汉诺威接受采访称。“我向CEBIT全体团队表示祝贺，祝贺全新CEBIT的首次亮相。通过勇敢地进行大刀阔斧的改革，他们为展会的未来发展奠定了坚实基础。全新CEBIT成为商业活动和节日欢庆的结合。展会参与企业无不拥赞这一全新理念，并翘首期盼将于2019年6月举办的下一届CEBIT。”



年轻活力、耳目一新、商务交流：全新面貌CEBIT首次成功亮相

汉诺威展览公司董事局成员、CEBIT负责人Oliver Frese称：“市场对我们采取的新模式的未来可行性以及我们敢说敢干的作风给予了非常积极的反馈。从一开始，我们就成功地将展厅里实实在在的商业活动与d!campus数字校园展区的节日气氛结合起来。全新CEBIT赋予数字化技术以情感，让相关技术更容易被社会采用，同时强调数字化技术给现实世界带来的机遇。”

有着年轻和崭新面孔的全新CEBIT向我们展现了其革新变化。“展会证明了在轻松休闲的氛围中更容易产生合作机会。我们的客户都感到很愉快，这无疑意味着我们达到了主要目的”，Frese评论道。

全新CEBIT所选取的元素组合完美奏效。参展商白天在展厅洽谈合作。三分之一的观众来自企业高管层，四分之一的观众来自海外。“腾飞星期一”全天会议均提前被预订完毕，以及展期的很多主旨演讲、展示和专家讨论会吸引了3万名观众参加，这些观众都迫切希望了解数字化带来的机遇和挑战。“全新CEBIT为探索和讨论经济和社会总体的数字化转型提供了绝佳场所”，Frese评价道。首届全新CEBIT主要聚焦人工智能、区块链、未来交通、高速网络、安全、无人设备和类人机器人。

同时，d!campus数字校园展区让观众得以放松，使用Ferris转轮、虚拟现实穹顶和云升降机，在休闲的氛围中沉浸于数字化世界里。每个夜晚都是派对时间，Mando Diao乐队、歌手Jan Delay和Digitalism乐队均悉数登场，此外还有精彩的无人机表演。

CEBIT的新理念从一开始就引起了轰动。日复一日，CEBIT都是互联网上的热门话题，现场会议的在线播放吸引了40多万人次浏览量。在社交媒体上，CEBIT报道每天直达50多万名受众。参展商也获得了数百万次的曝光量。cebit、cebit18和cebit2018等关键词在展会刚开始的几天占据了德国推特热词榜首。总计有12万名观众来到汉诺威现场观展。

在CEBIT一周期间，汉诺威整个城市都变身成了“CEBIT城”。Kröpcke广场上的数字休息厅向数千名路人直播CEBIT展会现场盛况以及在汉诺威中心城区舞台举办的专家对话。另一项受欢迎的活动是CEBIT晚间俱乐部——周五晚上有数千名客人参加了在Kröpcke广场举办的大型露天音乐会和派对。

“所见之处，全新CEBIT都刮起了革新的旋风，为数字化变革插上了翅膀”，Oliver Frese兴奋地说道。“展会的重新开办取得了巨大成功。现在是时候撸起袖子，携手我们的合作伙伴，为下一届CEBIT做准备了。”

参加首届新CEBIT的很多知名数字企业都表示他们还将再次参加在2019年6月24-28日举办的下一届CEBIT。

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