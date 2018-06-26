全新CEBIT首次亮相大获成功。2800多家参展企业、600多名演讲嘉宾在10个讲台发表演讲，以及来自欧洲、非洲和亚洲的370家初创企业在5天的展会期间将汉诺威变成全世界数字化热点城市。德国信息技术协会（Bitkom）会长Achim Berg在6月11日的“欢迎之夜”活动上为展会定下了基调：“我们生活在激动人心的时代，我们大胆超凡的想象力正在被现实技术发展的惊人速度赶超！”这一现象的可见佐证之一便是SAP建造的60米高的摩天轮。摩天轮上的40个客厢不仅可以让乘客欣赏到此次数字化狂欢节独一无二的空中俯瞰景观，而且也是人工智能、物联网和其他技术的确凿例证。



AI、机器人和区块链——CEBIT 2018亮点不止于此

人工智能

自主学习系统是本届CEBIT的关键主题。惠普公司展示了电脑如何比较来自不同源头的上百万种疾病特征，从而为特定病人确定理想的治疗方式。IBM展台向观众展示了配有声控器、摄像头和传感器的智能助理，它曾在德国宇航员Alexander Gerst在国际空间站执行任务时提供支持。人工智能技术也在数字化办公场所带来实实在在的好处：Alexa或聊天机器人可根据人类的语音指示简化许多新软件工具的操作。众多参展商还展示了完整流程全方位输出的解决方案。其中一个关键话题就是数据安全。鉴于当前产生于员工工作站的危险攻击众多，一些参展商还展示了自动安全理念成果。

机器人

当人工智能以类似人类的形体表现出来时，会更加令人惊叹。软银机器人公司的人形机器人“Pepper”能够针对人类感受做出反应，并回答有关产品和服务的问题。作为科研与产业的接口，研究机构也在CEBIT展会上展示了他们的最新创新成果。卡尔斯鲁厄理工学院（KIT）展示的“ARMAR-6”机器人可以协助其人类同事操作电钻，并可以通过简单观察学会如何使用新工具。工业4.0生产环境中人类与机器人之间高效而可靠的合作是德国人工智能研究中心的展示主题。本届CEBIT的一个突出亮点是美国波士顿动力公司（Boston Dynamics）创始人兼首席执行官Marc Raibert富有远见的主旨演讲，在演讲中他介绍了一个能够自主翻越障碍地形的四足机器狗能给人类社会带来的不可思议的好处。

物联网

随着5G技术时代的到来，移动无线数据将呈现爆发式增长。实时数据通信使即时利用本届CEBIT首次展出的许多全新物联网应用成为可能。沃达丰（Vodafone）展台展示了通过5G无线连接的机器人即使相隔数百公里，依然能够相互学习。未来，物联网甚至还将包括安装传感器的卡车轮胎，让车辆所有者可以使用应用程序远距离监测轮胎的温度和承压。“预测性维护”和“智慧城市”同样是本届CEBIT的重要主题。华为展示了可以帮助大城市缓解交通堵塞和环境污染的智能神经系统。Software AG展示了通过在垃圾箱上安装智能传感器以及街道照明系统互联理念大幅改善垃圾处理和故障路灯维护工作。

未来交通

25号展厅聚焦智慧交通理念。大众汽车“Sedric Active”机器人汽车全球首次亮相。该公司计划在未来几年内实现“一键出行”愿景。除了自动驾驶以外，该展示还聚焦量子计算和汽车共享话题。德国汽车协会（ADAC）率领交通领域的初创企业和年轻企业在“Scale11初创企业平台”做出展示。德国联邦铁路公司（Deutsche Bahn）展示了向乘客提供多媒体服务的未来地区火车的样貌。e.Go和IONITY展台通过自主式电动巴士和未来电动交通虚拟现实之旅展示了创新电动交通理念。

无人机和无人化设备

在“无人飞行”和“野生动物保护无人机”等主题展区，观众可以向专家咨询有关背景信息和建议。在因特尔展台，观众将大饱眼福，目睹到世界第一辆无人机出租车“Volocopter”，该无人机出租车已经取得了无人飞行许可。另一个精彩亮点是在数字校园展区举办的晚间飞行秀，装有300个LED灯的无人机将在深蓝色夜空上演酷炫的飞行表演。

区块链

本届CEBIT另一个引起热议的主题是区块链。一些公司的展示表明了这一技术适用于物联网中数据的安全传输，也适用于可再生能源交易和汽车共享服务。政府工作人员也能从区块链技术中受益——Materna展示了基于市民输入信息而持续更新的污染物颗粒区域分布图。DXC技术公司则另辟蹊径，展示了使用基于区块链的订单链下单购买由机器人调制的饮料。

其他亮点：顶级演讲者、初创企业和舆论影响者

从否定大型互联网公司商业模式的互联网先驱者Jaron Lanier，到揭示如何操控人类记忆的“记忆黑客”Julia Shaw，以及呼唤对新形式网络攻击予以关注的安全专家Mikka Hyppönen（“为保护敏感数据不受未授权访问，只把数据锁在保险柜里是不够的，还需要在保险柜里安装运动传感器”），本届CEBIT安排了众多前所未有的精彩讲座和演示。

Scale11初创企业平台所展现的诸多新创意让CEBIT成为欧洲领先的初创企业盛会。在27号展厅，来自40个国家的350多家年轻企业得以与资深行业企业和投资者会面。CEBIT 2018创新奖由德国初创企业AIPARK赢得。其同名应用程序可在动态地图上向汽车驾驶者显示哪里有空闲的停车区域。

本届全新CEBIT不仅是高规格的商业活动，也是所有人的节日狂欢。Jan Delay、Mando Diao、Giant Rooks等音乐人带来了户外演唱会，还有其他精彩的表演节目和电子音乐。

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