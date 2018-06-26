三大运营商齐发公告取消流量漫游 互联网套餐优势还在吗

上周五还在愁月末流量不够用的时候，看到了流量新政策的好消息，中国移动首当其冲发表声明将于7月1日取消流量漫游，也就是下个月，一周多的时间。移动的公告发出没一会儿紧接着中国联通和中国电信也发公告，都将在7月1日取消流量漫游。可谓是喜大普奔了，三大运营商都相约同一天取消流量漫游，那么本地流量终于有用武之地了吗？



7月1日取消流量漫游

然而，再看看我都套餐，却只有100MB每月，可以说这个福音只对套餐流量本来就多都人有用，笔者一直靠着赠送的本地流量使用，或者就是买预付款的增值流量包。此后取消流量漫游后不知道流量的费用会不会降低，全国流量按照本地流量的价格来卖也还是能够理解的。





一直很火的互联网套餐、各种卡各种宝的一直没有办理，究其原因也是本身的号码不舍得换也没有多余手机养两个号码，而且对于各种参差不齐的互联网套餐，总不是那么全部让人满意，虽然说500M或是1G仅售1元，但是仅限当天，而我们每天都有可能用到手机流量，那么月费对于省吃俭用当党来说也没有那么明显的优势。





如今，取消流量漫游已经正式确定7月1日实行，那么互联网套餐的优势也许会有所降低，而你是期待运营商流量资费的新策略呢还是更看好互联网套餐呢？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三大运营商齐发公告取消流量漫游 互联网套餐优势还在吗http://news.zol.com.cn/692/6921888.html