微视是腾讯发力新兴短视频视频市场的重要棋子，除了完成与抖音同台竞争的计划之外，微视也承担了腾讯大部分产品创新功能的试点作用。就在最近，腾讯微视发布了Android 4.4版本。在这个全新的版本中，腾讯首次推出了实时美妆、五官重塑等新功能。这样的功能势必会吸引更多的小姐姐加入，但新的功能会影响到抖音的业绩吗？我看还很困难。



微视的美妆专业级别 然而抖音并不害怕（图片来自于tech.qq.com）

据了解，此次微视提供了实时美妆功能，通过人脸关键点实时追踪，让用户能够在动态视频录制中实现自然的上妆效果。也就是说，用户可以使用美颜相机实时拍摄出带有美颜滤镜的。新的美妆功能是使用优图实验室的人脸检测和五官定位能力来进行实现，并通过人脸关键点实时追踪。

新版本还会针对脸部五官美化提供了更细致及多样化的选择，例如祛皱、V脸、窄脸、眼距、眼角、瘦鼻、嘴型等多个选项，让用户精细化地进行五官修饰，满足每一个爱美女生的视频拍摄需求。

除了前面提到的美妆功能，微视也将首次引入瘦腿的功能，与美妆的关键点实时追踪相类似，复杂的动作录制也也可以通过微视App实现长腿效果。同时，视频合拍和一键大片等功能让小姐姐们可以有更多的玩法。

微视推出这些功能的目的非常简单，就是吸引更多用户加入。微视对飙的竞争对手只有一个那就是字节跳动公司的抖音。从今年5月份统计的数据来看，微视的月活跃用户数量为512万人，这一数字仅为抖音的三十二分之一。

事实上，微视与抖音面向的人群极为相似，都是瞄准了一二线白领人群，尤其是有着一定消费能力的女性。根据极光大数据2月发布的报告，抖音用户年龄主要分布在20至29岁之间，占比达60.7%，一二线城市用户占比达38.8%。抖音的女性用户和年轻人占比都是最高的，其中女性用户占比为 66.1%，30 岁以下用户的占比达 93%。从购买力和转化角度，抖音的流量质量是最高的。

众所周知，微视和抖音两者最大的差别莫过于社交功能的构建。腾讯公司虽然是中国的社交巨头，但在短视频行业，他们想要构建类似的生态就举步维艰。与之相对的是，抖音在提升用户粘性和营造社交氛围上远远超过了微视。

当然，此次微视推出的美妆瘦腿功能，就是希望在年轻女性白领用户市场同抖音进行直面竞争。之前类似的功能也有部分厂商曾经尝试过，最终并没有获得更多的用户。腾讯显然这次有备而来，借助旗下综艺节目《创造101》的选手进行宣传造势，这对于女性用户的扩展具有非常大的帮助。

微视相比抖音最大的优势莫过于，腾讯最不缺的就是钱。这些钱如何能够变成用户和流量是对于腾讯重要的考验。不过，从现在的节奏来看，腾讯和今日头条两家都没有把心思放在真正的商战上，法庭上冷静冷静似乎对于他们来说更加重要。

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