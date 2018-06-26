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    iOS 12 公测版已上线！这次要升吗？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：赵啸云

    苹果在WWDC 上公布的系统新功能想必已让果粉们期待万分，如果您也在等iOS 12的话，公测版本已于今日正式上线了。若您手上此时正在使用 iPhone X ，想必第一个想试试应该就是全新的 Memoji 了吧？

    iOS 12 公测版已上线！这次要升吗？
    图片来源：https://cn.engadget.com/2018/06/25/ios-12-beta-download/

    除此之外，这次的新系统据称可以大幅提升旧款设备运行的速度，官方表示，新系统在应用程序启动速度上可帮助老设备提高40%，键盘速度提高50%，打开相机速度提高70%。而且还可以进行高达 32 人一起使用的 FaceTime 群组会话。同时，苹果还在iOS 12上为Siri新增了快捷键功能，通过快捷键，用户可以通过Siri执行任何应用程序的快速操作。

    iOS 12 公测版已上线！这次要升吗？

    据悉，新系统在iPhone设备上最低支持至iPhone 5S，iPad系列最低支付至iPad mini 2。虽然公测版的Bug会少很多，但毕竟还不是正式版本，如果您想尝鲜的话，还是建议您提前做好数据备份。

    iOS 12 公测版已上线！这次要升吗？

    讲真，您这次会不会升呢？

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/692/6921588.html report 751 苹果在WWDC 上公布的系统新功能想必已让果粉们期待万分，如果您也在等iOS 12的话，公测版本已于今日正式上线了。若您手上此时正在使用 iPhone X ，想必第一个想试试应该就是全新的 Memoji 了吧？图片来源：https://cn.engadget.com/2018/06/25/ios-12-beta-download/除此...
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