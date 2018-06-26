中国联通将在16个城市开展5G实验

中国联通最新公告表示：2018年7月1日起，将取消流量“漫游”费用，新老用户的省内流量均可升级为全国流量。这是实行“降费提速”以来，取消了打电话漫游费之后又一个优惠政策，至此再也不用担心出省以后流量费用暴增，或者原来的省内流量无法使用的情况了。





中国联通

6月26日，中国联通国际合作伙伴会议在上海正式开幕。并且在会议期间，中国联通总经理陆益民在会议期间表示，中国联通今年将在16个城市开展5G规模实验，并进行业务应用和典型示范，2019年实现5G预商用，2020年正式商用！联通还提出了“携手融入数字化转型的大趋势”愿景，加快5G的商业化进程。

同时，中国联通作为2022年北京冬奥会的通信服务合作伙伴，将利用5G技术，为全球亿万观众提供全场景、全超清的视觉体验。移动视频业务不断发展，一些领先的社交网络推出直播视频，但是户外4G网络直播表现还是不令人满意，延迟高，画面不清晰，声音不同步等等情况时常发生，而5G可以完美解决这些问题。



5G

除了中国联通，中国移动和中国电信的5G进程也不落后，中国电信在2018年上海世界移动大会上发布了《中国电信5G技术白皮书》，中国电信首批启动了雄安等六城市的5G创新示范网建设，均在17年12月开通5G试点基站，到了18年2月，中国电信在北京等12个城市开展了5G规模实验。

中国移动的目标是在2019年10月份能够实现友好用户测试，同时在北京、上海、成都等12个城市开启测试，2018年将在这几个城市将建设超过100个5G基站。

关于5G，需要了解的不仅是它更好、更快。而是可能会推进社会全面物联网的发展，并且很大程度上会影响我们未来的生活。在国家大力推动 5G 发展的政策背景下， 2019年预商用，2020年正式商用是完全可以实现的。

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